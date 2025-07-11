Белоус – о желании Промеса играть в Латвии: «Когда ты в тюрьме, даже в Антарктиду играть попросишься»

Бывший руководитель ФК «Москва», «Ростова» Юрий Белоус прокомментировал желание Квинси Промеса попасть в Латвию.

Экс-спартаковец добивался отмены меры пресечения в виде содержания под стражей.

Апелляционный суд Амстердама отклонил запрос Промеса, продлив срок его предварительного заключения.

Причина – риск побега в другую страну. Рассмотрение его дела отложено до 2026 года.

«Понятно, почему Промес просится в Латвию. Когда ты сидишь в тюрьме, то даже в Антарктиду играть попросишься. Но его не отпустят из Нидерландов даже под подписку о невыезде. Всe-таки уголовные дела по наркотикам и поножовщине. Думаю, всe это соответствует действительности. Но главное, что там нет никакой политики.

Если Промес верит, что будет играть в Латвии... Блажен тот, кто верует. Весьма вероятно, что Промеса хотел ввезти туда Ломакин, ведь много что есть: «Родина» в России, «Рига» в Латвии, «Дубай Юнайтед», – сказал Белоус.