Зобнин раскрыл значение Промеса для «Спартака»

Сегодня, 10:16

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказался о фигуре бывшего игрока команды Квинси Промеса.

«Безусловно, мы потеряли сильного футболиста, прямо реально сильного футболиста, лидера «Спартака», человека, который был душой команды. Он мог сказать свое слово в команде и к нему всегда прислушивались.

Я не знаю подробностей той истории, которая с ним приключилась. Но вся ситуация, конечно, нас немножко подкосила», – сказал Зобнин на ютуб-канале «РБ Спорт».

  • Промес ранее был осужден на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также он был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
  • В июне его экстрадировали в Нидерланды после почти 1,5 лет пребывания в ОАЭ.
  • Промес – лучший иностранный бомбардир в истории «Спартака».

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Нидерланды. Эредивизие Спартак Зобнин Роман Промес Квинси
Главные новости
