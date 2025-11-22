Зобнин раскрыл значение Промеса для «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказался о фигуре бывшего игрока команды Квинси Промеса.
«Безусловно, мы потеряли сильного футболиста, прямо реально сильного футболиста, лидера «Спартака», человека, который был душой команды. Он мог сказать свое слово в команде и к нему всегда прислушивались.
Я не знаю подробностей той истории, которая с ним приключилась. Но вся ситуация, конечно, нас немножко подкосила», – сказал Зобнин на ютуб-канале «РБ Спорт».
- Промес ранее был осужден на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также он был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
- В июне его экстрадировали в Нидерланды после почти 1,5 лет пребывания в ОАЭ.
- Промес – лучший иностранный бомбардир в истории «Спартака».
Источник: «Советский спорт»