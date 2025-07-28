В «Спартаке» подтвердили, что больше не помогают Промесу

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал ситуацию с бывшим нападающим команды Квинси Промесом.

«Мы все время, пока Квинси был на связи, в течение всего прошлого года переписывались, поддерживали.

Но что есть, то есть, он прекрасный футболист, но оказался в сложной ситуации. Мы ему сочувствуем. Сейчас не помогаем? На данный момент просто уже невозможно чем-то помочь», – сказал Малышев.