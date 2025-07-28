В «Спартаке» подтвердили, что больше не помогают Промесу

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал ситуацию с бывшим нападающим команды Квинси Промесом.
«Мы все время, пока Квинси был на связи, в течение всего прошлого года переписывались, поддерживали.
Но что есть, то есть, он прекрасный футболист, но оказался в сложной ситуации. Мы ему сочувствуем. Сейчас не помогаем? На данный момент просто уже невозможно чем-то помочь», – сказал Малышев.
- Промес выступал за «Спартак» в 2014–2018 и 2021–2024 годах. В Нидерландах он был осужден на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также он был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
- Промес находился в ОАЭ с 24 января 2024 года, куда приехал на сборы вместе со «Спартаком», однако по их окончании правоохранительные органы Эмиратов задержали игрока при попытке покинуть страну. В минувшем сезоне вингер играл за «Юнайтед ФК» в Первом дивизионе (второй по значимости лиге) ОАЭ, где забил 19 голов.
- 20 июня 2025 года Промеса экстрадировали в Нидерланды. Он находится в СИЗО.
Источник: ТАСС