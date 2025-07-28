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В «Спартаке» подтвердили, что больше не помогают Промесу

28 июля 2025, 00:35
2

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал ситуацию с бывшим нападающим команды Квинси Промесом.

«Мы все время, пока Квинси был на связи, в течение всего прошлого года переписывались, поддерживали.

Но что есть, то есть, он прекрасный футболист, но оказался в сложной ситуации. Мы ему сочувствуем. Сейчас не помогаем? На данный момент просто уже невозможно чем-то помочь», – сказал Малышев.

  • Промес выступал за «Спартак» в 2014–2018 и 2021–2024 годах. В Нидерландах он был осужден на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также он был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
  • Промес находился в ОАЭ с 24 января 2024 года, куда приехал на сборы вместе со «Спартаком», однако по их окончании правоохранительные органы Эмиратов задержали игрока при попытке покинуть страну. В минувшем сезоне вингер играл за «Юнайтед ФК» в Первом дивизионе (второй по значимости лиге) ОАЭ, где забил 19 голов.
  • 20 июня 2025 года Промеса экстрадировали в Нидерланды. Он находится в СИЗО.

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Нидерланды. Эредивизие Спартак Промес Квинси
Комментарии (2)
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FWSPM
1753684265
когда нибуть узнаем кто тот гений который его в эмираты разрешил везти
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CSKA winner
1753702736
Вот она благодарость за лучшие годы , отданные команде , за килограммы зелья привизённого "от туда" .....
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