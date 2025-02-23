«Фейеноорд» объявил о назначении ван Перси

«Фейеноорд» объявил о назначении Робина ван Перси главным тренером клуба. 41-летний специалист присоединится к клубу в понедельник.

Ван Перси подпишет с «Фейеноордом» контракт до лета 2027 года. Сегодня тренер покинул «Херенвен», в котором работал с лета 2024-го.

Помощником ван Перси станет Рене Хаке, бывший ассистент Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед». Его контракт также действует до 2027 года.