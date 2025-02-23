«Фейеноорд» объявил о назначении ван Перси

«Фейеноорд» объявил о назначении Робина ван Перси главным тренером клуба. 41-летний специалист присоединится к клубу в понедельник.
Ван Перси подпишет с «Фейеноордом» контракт до лета 2027 года. Сегодня тренер покинул «Херенвен», в котором работал с лета 2024-го.
Помощником ван Перси станет Рене Хаке, бывший ассистент Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед». Его контракт также действует до 2027 года.
- Ван Перси играл за основную команду «Фейеноорда» в 2001–2004 и 2018–2019 годах.
- С 2021 по 2024-й он тренировал юношеские команды роттердамцев.
- «Херенвен» под руководством ван Перси провел 25 матчей, одержал 9 побед при 6 ничьих и 11 поражениях.
- «Фейеноорд» занимает 4-е место в чемпионате Нидерландов, набрав 40 очков после 22 туров. Команду после увольнения Брайана Приске временно возглавлял Паскаль Боссхарт.
- Команда вышла в 1/8 финала нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов, пройдя «Милан» в первом раунде плей-офф.