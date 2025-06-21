⚡️ Промесу грозит 20 лет тюрьмы

Экс-спартаковец Квинси Промес может провести в заключении дольше, чем сообщалось ранее.
Экстрадированному в пятницу футболисту грозит 20 лет тюрьмы, сообщили в апелляционном суде Амстердама.
«Дела с уголовным правом в Нидерландах обстоят так: если посмотреть на обвинения, то за нанесение ножевых ранений (покушение на убийство) подозреваемый может получить 20 лет. А за торговлю наркотиками максимальный срок составляет 12 лет.
Тем не менее сроки за несколько преступлений не суммируются. В случае совокупности преступлений, когда человека судят за несколько преступлений одновременно, в принципе назначается один приговор.
Хотя этот приговор может быть выше максимального срока за одно преступление, он не является просто суммой всех приговоров.
Так что в данном случае максимальный срок наказания не составит 32 года», – объяснили в суде.
- Промес ранее был осужден на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также он был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
- Промес выступал за «Спартак» в 2014–2018 и 2021–2024 годах.
- В минувшем сезоне 33-летний нидерландец играл за «Юнайтед ФК» в Первом дивизионе (второй по значимости лиге) ОАЭ, где забил 19 голов.
- Промес находился в ОАЭ с 24 января 2024 года, куда приехал на сборы вместе со «Спартаком», однако по их окончании правоохранительные органы Эмиратов задержали игрока при попытке покинуть страну.