⚡️ Промесу грозит 20 лет тюрьмы

Экс-спартаковец Квинси Промес может провести в заключении дольше, чем сообщалось ранее.

Экстрадированному в пятницу футболисту грозит 20 лет тюрьмы, сообщили в апелляционном суде Амстердама.

«Дела с уголовным правом в Нидерландах обстоят так: если посмотреть на обвинения, то за нанесение ножевых ранений (покушение на убийство) подозреваемый может получить 20 лет. А за торговлю наркотиками максимальный срок составляет 12 лет.

Тем не менее сроки за несколько преступлений не суммируются. В случае совокупности преступлений, когда человека судят за несколько преступлений одновременно, в принципе назначается один приговор.

Хотя этот приговор может быть выше максимального срока за одно преступление, он не является просто суммой всех приговоров.

Так что в данном случае максимальный срок наказания не составит 32 года», – объяснили в суде.