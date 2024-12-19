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    Мареска – о допинге Мудрика: «Миша вернется»

    Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался о допинге у Михаила Мудрика.

    «Не считаю, что это конец карьеры. Мудрик вернется. Вопрос в том, когда это произойдет. Но точно вернется.

    Игроки «Челси» удивлены этой ситуацией. Сначала Миша приболел, потом произошло вот это. Все расстроились. Такое нам не по душе.

    Мудрик в последнее время определенно прибавил. «Челси» был доволен футболистом», – сказал Мареска.

    • Мудрик сдал положительный допинг-тест после матча за сборную Украины.
    • У него обнаружили мельдоний.
    • Игрока временно отстранили от футбола.

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    Источник: Football.London

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    19.12.2024 22:20
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    Комментарии (3)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Таврида
    1734638691
    В переводе на русский: " В Челси очень жалеют что взяли это чубатое недоразумение".
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    Cleaner
    1734640267
    А я вот не исключаю, что англосаксы НАМЕРЕННО что то Мудрику ПОДСЫПАЛИ, чтобы разорвать с ним дорогой контракт БЕЗ ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИИ. Они же подлые и все делают только в своих интересах. На весь остальной мир им наплевать...(((((((((((((((
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    sochinskywow
    1734646365
    Парни, не ведитесь, как я, на всякие телеги по прогнозам – кидалово полное. Найдите в яндексе сайт по фразе: «серебряный прогноз сервис». 12 лет ему! Сайт на первом месте выходит. Доверять можно. МАТЧ ТВ о них говорил. Гарантия на победу!
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