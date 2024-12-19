Мареска – о допинге Мудрика: «Миша вернется»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался о допинге у Михаила Мудрика.

«Не считаю, что это конец карьеры. Мудрик вернется. Вопрос в том, когда это произойдет. Но точно вернется.

Игроки «Челси» удивлены этой ситуацией. Сначала Миша приболел, потом произошло вот это. Все расстроились. Такое нам не по душе.

Мудрик в последнее время определенно прибавил. «Челси» был доволен футболистом», – сказал Мареска.