Мареска – о допинге Мудрика: «Миша вернется»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался о допинге у Михаила Мудрика.
«Не считаю, что это конец карьеры. Мудрик вернется. Вопрос в том, когда это произойдет. Но точно вернется.
Игроки «Челси» удивлены этой ситуацией. Сначала Миша приболел, потом произошло вот это. Все расстроились. Такое нам не по душе.
Мудрик в последнее время определенно прибавил. «Челси» был доволен футболистом», – сказал Мареска.
- Мудрик сдал положительный допинг-тест после матча за сборную Украины.
- У него обнаружили мельдоний.
- Игрока временно отстранили от футбола.