Бельгийцы до 21 года, которыми вы будете восхищаться

Покупать бельгийцев модно. Азар и Куртуа стали звездами в «Челси», Де Брюйне сменил несколько крутых клубов, а потенциал сборной Бельгии впечатлил всех без исключения. «Бомбардир» предрекает следующее крутое поколение игроков с бельгийским паспортом.

Бельгийские звезды всем хорошо знакомы, а вместе они формируют одну из сильнейших национальных сборных Европы. Но что же будет через несколько лет, когда придется задуматься о смене поколений? Впрочем, Бельгия может не переживать. Мы расскажем о семи юных футболистах, которые позволят бельгийцам оставаться грозной силой.

Юри Тилеманс, "Андерлехт"

Возраст: 18 лет

Позиция: центральный полузащитник

Стоимость: €12 млн

Прототип: Аксель Витсель

Главным достоинством Юри является умение отдать точный длинный пас. Он подойдет любой команде, которая предпочитает играть забросами. Тилеманс выглядит на поле не по годам взросло, не боится брать инициативу на себя. Кто-нибудь еще решился бы вот на такой удар в концовке матча при ничейном счете?

При этом Тилеманс уже многого достиг в футболе, успев выиграть чемпионат и Суперкубок Бельгии. Юри – самый молодой бельгиец, когда-либо выходивший на поле в матчах Лиги чемпионов. Он дебютировал в турнире в игре против "Олимпиакоса" в возрасте 16 лет и 148 дней. Из всех футболистов только Халилович и Бабаяро были младше, когда впервые выходили на поле в Лиге чемпионов.

Кажется, что Тилеманс играет в футбол очень давно, ведь в основе "Андерлехта" он с 2013 года. Уже несколько лет за Юри торгуются ведущие европейские клубы. "Боруссия", "Атлетико" и "Арсенал" летом подобрались ближе всех, но им Тилеманс вежливо отказал. Пока один из самых перспективных полузащитников мира не пытается торопить события, вызывается в сборную Бельгии и спокойно прогрессирует в "Андерлехте", где уже в 18 лет является ведущим игроком.

Леандер Дендокер, "Андерлехт"

Возраст: 20 лет

Позиция: опорный полузащитник / центральный защитник

Стоимость: €8 млн

Прототип: Тимми Симонс

Леандер Дендокер оказался в "Андерлехте" в 13 лет, переехав из школы клуба "Руселаре". Полузащитник сразу покорил тренеров надежной игрой и тягой к оборонительной линии. Молодых футболистов, ставящих на первое место сохранность собственных ворот, много не бывает. Неудивительно, что и свой первый гол в официальном матче Дендокер забил только год назад, хотя к этому времени успел провести несколько десятков игр в основе взрослого "Андерлехта".

Дендокер – еще один молодой игрок, которого заприметили в бельгийской сборной. Его уже поспешили окрестить новым Тимми Симонсом, главным качеством которого был универсализм. Леандер Дендокер, как и его старший товарищ, способен сыграть и в полузащите и в обороне. Из более известных футболистов он очень походит на Хавьера Маскерано или даже на Хави Мартинеса, которых жизнь заставила сменить амплуа. Важно, что в сегодняшнем футболе такие игроки в цене, а потому и на Дендонкера уже сейчас большой спрос.

Исмаил Аззауи, "Вольфсбург"

Возраст: 18 лет

Позиция: правый инсайд / атакующий полузащитник

Стоимость: €750 тыс

Прототип: Дрис Мертенс

Футболист марокканского происхождения Исмаил Аззауи тоже начинал карьеру в "Андерлехте", но на бельгийской лиге решил не останавливаться. Два года назад он оказался в "Тоттенхэме", который как раз начинал делать ставку на бельгийских игроков. Вот только до основы "шпор" Аззауи не дорос. В немецком "Вольфсбурге" не постеснялись заплатить за него миллион евро и перекупить парня себе. За "Тоттенхэм" он разве что успел отметиться вот таким хет-триком, да и то за молодежную команду.

По манере игры Аззауи похож на Дриса Мертенса. За основу Исмаил берет скорость, а уже затем думает, как и когда бить по воротам. За "Вольфсбург" Аззауи дебютировал в Бундеслиге в матче против "Вердера". Пока же он еще слишком далек от постоянной игры в основном составе своего клуба, зато на уровне юношеских сборных этот парень уже считается звездой и лидером бельгийской команды. Осталось только немного подрасти.

Шарли Мусонда, "Бетис"

Возраст: 19 лет

Позиция: центральный полузащитник

Стоимость: €1,5 млн

Прототип: Стивен Дефур

Мусонда начинал карьеру в бельгийском "Генте", где его заприметил "Андерлехт". Но и там толком задержаться не удалось. На футболиста быстро обратили внимание в "Челси" и "Барселоне". Лондонцы выиграли борьбу за бельгийца, попутно захватив с собой двух его братьев. "Андерлехт" же смог неплохо заработать на игроке, которым даже толком не занимался.

"Шарли Мусонда – смесь Хави и Иньесты в одном флаконе", - рассказывал о футболисте Йохан Боскамп, тренировавший "Андерлехт". Замбийские корни дают этому игроку природную выносливость, но главным его достоинством все равно остается культура паса. Не зря зимой Мусонда выбрал продолжением карьеры "Бетис", куда отправился в аренду до лета. Футбол в Испании комбинационный, а Мусонда уже успел забить за "Бетис" первый гол. Правда, головой.

Удивительно, но только счастливая случайность позволила Чарли вообще появиться на свет. В 1993 году Чарли Мусонда-старший – отец бельгийского таланта – не полетел со сборной Замбии на отборочный матч к чемпионату мира. Самолет потерпел крушение, а Мусонда в скором времени завершил карьеру в "Андерлехте" из-за эпидемии травм. Но если отец не пошел дальше бельгийской лиги, то его самому талантливому сыну наверняка уготована более интересная карьера. И играть на взрослом уровне он намерен именно за сборную Бельгии.

Батист Гийом, "Лилль"

Возраст: 20 лет

Позиция: нападающий

Стоимость: €3 млн

Прототип: Лоран Депуатр

В свои 20 лет Батист Гийом уже заработал себе репутацию большого предателя. Будучи воспитанником академии "Ланса", он не постеснялся перейти в стан главных врагов. И если болельщики "Лилля" встретили такой трансфер не слишком жестко, то в "Лансе" Батисту этот поступок не простили. Однажды он прогуливался по улице с партнером по команде, когда на них напали разъяренные фанаты. Другу сломали руку, а Гийому чудом удалось выйти из схватки невредимым.

Но если жизнь диктует свои уроки, то на футбольном поле Гийом пока ожидания не оправдывает. Нападающий считается большим талантом, однако не отличается высокой реализацией моментов. За "Лилль" он еще не забил ни одного мяча, а манерой игры все больше напоминает Кристиана Бентеке, причем ливерпульского образца. Как и почти все современные бельгийские форварды, Гийом делает ставку на собственный корпус, поэтому при росте 189 сантиметров за верховыми мячами ему иногда не надо даже прыгать.

Обби Уларе, "Уотфорд"

Возраст: 20 лет

Позиция: нападающий

Стоимость: €6 млн

Прототип: Кристиан Бентеке

Уларе – еще один "проблемный" парень из бельгийской молодежи. Обладая сумасшедшим ударом и атлетичным телосложением, Обби прекрасно чувствует себя в чужой штрафной площадке. Одна беда – форвард слишком конфликтный и не позволяет с собой работать очень долго по времени. Страшно сказать, но на молодежном уровне Уларе сменил аж шесть академий, остановившись лишь в "Брюгге". Там он впервые начал играть на взрослом уровне и забивать голы.

Прошлым летом "Уотфорд" выложил за форварда чуть больше восьми миллионов евро, но тот пока лишь один раз появился на поле в Премьер-лиге. Обби Уларе – форвард на будущее. Если "Уотфорд" захочет продать за большие деньги великолепно играющего Одиона Игало, то клубу даже не придется искать ему замену. Уларе, имея в своем распоряжении такие габариты, рано или поздно заставит английских защитников страдать. А если что, с ростом 194 сантиметра никогда не поздно податься в баскетбол.

Тео Бонгонда, "Сельта"

Возраст: 20 лет

Позиция: нападающий / инсайд

Стоимость: €2,5 млн

Прототип: Миши Батшуайи

Тео Бонгонда начал профессиональную карьеру в клубе "Зюлте-Варегем", где сразу проявил себя техничным парнем. Например, такой гол Бонгонда забил в ворота "Локерена", поиграв с мячом в духе Роналдиньо.

Мы знаем о хороших отношениях "Зюлте-Варегема" и "Челси", но Бонгонда, к несчастью для болельщиков "синих", не создан для английского футбола. Этот нападающий предпочитает думать на поле и играет за счет собственной выдумки. Не понадобился "Челси", но зато пригодился "Сельте". Год назад испанская команда отдала за Бонгонду миллион евро.

Здесь универсальный футболист, способный выступить и в качестве инсайда, пока является игроком ротации. К основе его подпускают постепенно, но в нынешнем сезоне Бонгонда уже принял участие в 16 матчах Примеры. Для 20-летнего игрока, пополнившего свой технический арсенал новыми приемами, очень неплохо. Прорыв близок. Никто не удивится, если через пару лет Тео будет забивать много мячей и пойдет на повышение.

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