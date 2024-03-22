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    • Бельгийский клуб прекратил аренду Сиссако из «Сочи» из-за скандального фото

    Бельгийский клуб прекратил аренду Сиссако из «Сочи» из-за скандального фото

    Полузащитник Мусса Сиссако возвращается в «Сочи» из аренды в «Моленбеке». Она прервана по инициативе бельгийцев.

    Причина – фото Сиссако в футболке «Кортрейка», за который выступает брат Муссы Абдулайе. Руководству «Моленбека» не понравилось, что Сиссако сделал кадр в форме прямого конкурента по чемпионату.

    • Ранее сообщалось, что «Моленбек» планировал выкупить Сиссако летом.
    • Сейчас Мусса восстанавливается от травмы колена.
    • Возвращение Сиссако на поле ожидается через 8-11 месяцев.

    Фото: соцсети Муссы Сиссако

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    Источник: L’Avenir

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    Сегодня, 18:41
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    Комментарии (2)
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    LOKOfanatik19
    1711126205
    сказочный..... (с)
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    subbotaspartak
    1711127565
    Паранойя
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