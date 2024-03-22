Бельгийский клуб прекратил аренду Сиссако из «Сочи» из-за скандального фото

Полузащитник Мусса Сиссако возвращается в «Сочи» из аренды в «Моленбеке». Она прервана по инициативе бельгийцев.
Причина – фото Сиссако в футболке «Кортрейка», за который выступает брат Муссы Абдулайе. Руководству «Моленбека» не понравилось, что Сиссако сделал кадр в форме прямого конкурента по чемпионату.
- Ранее сообщалось, что «Моленбек» планировал выкупить Сиссако летом.
- Сейчас Мусса восстанавливается от травмы колена.
- Возвращение Сиссако на поле ожидается через 8-11 месяцев.
Фото: соцсети Муссы Сиссако