Бельгийский клуб прекратил аренду Сиссако из «Сочи» из-за скандального фото

Полузащитник Мусса Сиссако возвращается в «Сочи» из аренды в «Моленбеке». Она прервана по инициативе бельгийцев.

Причина – фото Сиссако в футболке «Кортрейка», за который выступает брат Муссы Абдулайе. Руководству «Моленбека» не понравилось, что Сиссако сделал кадр в форме прямого конкурента по чемпионату.

Ранее сообщалось, что «Моленбек» планировал выкупить Сиссако летом.

Сейчас Мусса восстанавливается от травмы колена.

Возвращение Сиссако на поле ожидается через 8-11 месяцев.

Фото: соцсети Муссы Сиссако