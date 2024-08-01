«Челси» готов заплатить 20 миллионов за вратаря, сыгравшего 1 матч на взрослом уровне

«Челси» собирается купить еще одного голкипера, несмотря на недавний трансфер Филипа Йоргенсена из «Вильярреала».
Лондонский клуб ведет переговоры о приобретении 19-летнего Майка Пендерса из «Генка».
«Челси» готов заплатить за него 20 миллионов евро + процент от будущей перепродажи, а также оставить вратаря в аренде в нынешней команде на год.
- Пендерс дебютировал на взрослом уровне в минувшее воскресенье.
- Он не пропустил от «Стандарда» (0:0).
- В «Челси» уже числятся 7 голкиперов.
Источник: Goal