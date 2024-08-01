«Челси» готов заплатить 20 миллионов за вратаря, сыгравшего 1 матч на взрослом уровне

«Челси» собирается купить еще одного голкипера, несмотря на недавний трансфер Филипа Йоргенсена из «Вильярреала».

Лондонский клуб ведет переговоры о приобретении 19-летнего Майка Пендерса из «Генка».

«Челси» готов заплатить за него 20 миллионов евро + процент от будущей перепродажи, а также оставить вратаря в аренде в нынешней команде на год.