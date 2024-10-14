Мостовой возмутился назначением Тедеско в сборную Бельгии: «Подписывают человека, который никогда не играл»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой недоволен, что сборную Бельгии тренирует Доменико Тедеско.

«Стоит ли ждать увольнения в случае поражения от Франции? Конечно же, стоит. Назначение Тедеско главным тренером сборной Бельгии – это футбольное безобразие! Такая страна с таким футбольным прошлым, столько футбольных людей, а они подписывают человека, который даже в футбол никогда не играл. Ну, ужас. Ясно, что это агентские дела.

Почему конфликты в команде с Тибо Куртуа, Кевином де Брюйне? Потому что игроки смотрят на него и думают: «Кто это?». Раз они обожглись, его назначив. Но после чемпионата Европы однозначно должны были убирать. Хотя, есть же тренеры, которые сами подают в отставку. Он должен был сказать: «Ухожу!» И все.

У Бельгии хорошие футболисты. С любым футбольным человеком они будут показывать нормальные результаты», – сказал Мостовой.