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    • Мостовой возмутился назначением Тедеско в сборную Бельгии: «Подписывают человека, который никогда не играл»

    Мостовой возмутился назначением Тедеско в сборную Бельгии: «Подписывают человека, который никогда не играл»

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой недоволен, что сборную Бельгии тренирует Доменико Тедеско.

    «Стоит ли ждать увольнения в случае поражения от Франции? Конечно же, стоит. Назначение Тедеско главным тренером сборной Бельгии – это футбольное безобразие! Такая страна с таким футбольным прошлым, столько футбольных людей, а они подписывают человека, который даже в футбол никогда не играл. Ну, ужас. Ясно, что это агентские дела.

    Почему конфликты в команде с Тибо Куртуа, Кевином де Брюйне? Потому что игроки смотрят на него и думают: «Кто это?». Раз они обожглись, его назначив. Но после чемпионата Европы однозначно должны были убирать. Хотя, есть же тренеры, которые сами подают в отставку. Он должен был сказать: «Ухожу!» И все.

    У Бельгии хорошие футболисты. С любым футбольным человеком они будут показывать нормальные результаты», – сказал Мостовой.

    • Тедеско в 2019-2021 годах был в «Спартаке».
    • С командой он брал серебро РПЛ.
    • В группе Лиги наций Бельгия идет 3-й.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 18:44
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    Комментарии (3)
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    ...уефан
    1728923650
    ...нет Царю покоя!...
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    Интерес
    1728924153
    НЕ царское это дело,совать нос в чужие дела.
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    k611
    1728926152
    Отвяжись ты от людей. Вот например Аленичев в футбол играл, как футболист выиграл Кубок УЕФА и Лигу чемпионов, и забивал в финалах этих турниров. Но как тренер он пока ничего не добился. Не работает это правило, а Мостовой никак успокоиться не может...
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