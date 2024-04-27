Шалимов: «В матче с ЦСКА «Спартак» напомнил команду Тедеско»

Бывший игрок «Спартака» Игорь Шалимов оценил матч команды против ЦСКА (0:0) в 21-м туре РПЛ.

«Ждал состав и схему «Спартака» – в Ростове Слишкович выбрал идеальную схему под игру ростовчан. Сейчас вышли по той же схеме и почти в том же составе – только вместо Игнатова вышел Соболев.

Игра была не то что с минимумом моментов, но даже с минимумом ударов. Два удара в створ, все могла решить ошибка, но ЦСКА не воспользовался промахом Хлусевича. «Спартак» не смог заставить ошибиться оборону армейцев, – красно-белые не прессинговали. В целом был накал, жесткое рубилово, но качества было мало – комбинаций, индивидуального мастерства. Можем отдать должное оборонительным редутам.

По схеме «Спартака». Мне это напомнило времена Тедеско, но по манере игры все иначе: нет попытки розыгрыша у своей штрафной и длинного паса. Но сейчас нет позиционного нападения и наиграть его быстро сложно. Понятно, почему прессинг у чужих ворот – за счет перехвата можно быстро атаковать.

В плане судейства было несколько спорных моментов. Во-первых, момент с попаданием мяча в руку Чалова. – тут важна оценка арбитра, который был рядом – если армеец играл рукой, то это пенальти, если мяч попал в руку – нет. Во-вторых, эпизод с наступом Мойзеса. На мой взгляд, это вполне можно расценивать как удаление. Такие моменты я бы смотрел по последствиям: если бы игрока унесли, был риск травмы, безусловная красная. Но если бы не этот момент, я бы Мойзеса вообще назвал лучшим на поле», – сказал Шалимов.