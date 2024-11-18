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    Алдервейрелд раскрыл причину ухода из сборной Бельгии

    Защитник «Антверпена» Тоби Алдервейрелд объяснил, почему закончил карьеру в сборной Бельгии весной 2023 года.

    35-летний футболист признался, что страдал от панических атак на фоне сильного стресса.

    «Когда я был в машине, мое сердце внезапно забилось со скоростью 1000 ударов в минуту. Я подумал, что у меня случится сердечный приступ. Мне конец, я больше никогда не увижу своих детей.

    Я съехал на обочину, зашел в магазин мебели и спросил, могут ли они вызвать скорую. Оказалось, что из-за стресса у меня учащенно забилось сердце. Это вызвало у меня паническую атаку, из-за которой мое сердце стало биться еще быстрее.

    В какой-то момент тебе кажется, что у тебя случится сердечный приступ и ты умрешь. Мы провели тесты, но все было в порядке», – описал Алдервейрелд один из случаев.

    • На клубном уровне центрбек поиграл за «Тоттенхэм», «Атлетико», «Аякс».
    • За сборную Бельгии он провел 127 матчей, забил 5 голов и сделал 12 ассистов.

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    Источник: VRT

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    18.11.2024 21:21
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    Комментарии (1)
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    рылы
    1731960800
    вот что бывает, когда доходят слухи об интересе спартака! но выжил, поздравляем!
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