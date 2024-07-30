«Олимпиакос» подписал нападающего сборной Украины

Нападающий Роман Яремчук перешел из «Брюгге» в «Олимпиакос». Форвард подписал с греческим клубом четырехлетний контракт.

По данным журналиста Георгиоса Цанакаса, сумма сделки составила 5 миллионов евро с учетом бонусов.