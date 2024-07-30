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«Олимпиакос» подписал нападающего сборной Украины

30 июля 2024, 11:56
1

Нападающий Роман Яремчук перешел из «Брюгге» в «Олимпиакос». Форвард подписал с греческим клубом четырехлетний контракт.

По данным журналиста Георгиоса Цанакаса, сумма сделки составила 5 миллионов евро с учетом бонусов.

  • 28-летний Яремчук начал прошлый сезон в «Брюгге», где забил 4 гола в 5 матчах, а затем отправился на правах аренды в «Валенсию». В составе «летучих мышей» украинец провел 29 встреч, забил 4 мяча.
  • На Евро-2024 Яремчук принял участие в 3 матчах сборной Украины, забил 1 гол.

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Источник: официальный сайт «Олимпиакоса»
Греция. Суперлига Бельгия. Про-Лига Олимпиакос Брюгге Яремчук Роман
Комментарии (1)
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FCSpartakM
1722344973
непонятно, почему это дерево прыгает по европейским клубам
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