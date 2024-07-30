«Олимпиакос» подписал нападающего сборной Украины

Нападающий Роман Яремчук перешел из «Брюгге» в «Олимпиакос». Форвард подписал с греческим клубом четырехлетний контракт.
По данным журналиста Георгиоса Цанакаса, сумма сделки составила 5 миллионов евро с учетом бонусов.
- 28-летний Яремчук начал прошлый сезон в «Брюгге», где забил 4 гола в 5 матчах, а затем отправился на правах аренды в «Валенсию». В составе «летучих мышей» украинец провел 29 встреч, забил 4 мяча.
- На Евро-2024 Яремчук принял участие в 3 матчах сборной Украины, забил 1 гол.
Источник: официальный сайт «Олимпиакоса»