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  • «Аталанта» не пустила «Рому» в Лигу чемпионов, известно уже 28 участников основного этапа ЛЧ-2024/25

«Аталанта» не пустила «Рому» в Лигу чемпионов, известно уже 28 участников основного этапа ЛЧ-2024/25

28 мая 2024, 09:20
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В минувшие выходные определились еще два участника лигового этапа Лиги чемпионов-2024/25.

В 38-м туре Серии A «Аталанта» дома разгромила «Торино» со счетом 3:0 и опередила «Болонью», которая ранее проиграла в гостях «Дженоа» (0:2). Команда из Бергамо вышла на 4-е место в турнирной таблице, ниже которого уже не опустится. Таким образом, «Аталанта» завоевала место в лиговом этапе следующей ЛЧ и как победитель Лиги Европы и как команда, занявшая позицию в топ-4 в Италии, – страна имеет право на 4 места согласно таблице коэффициентов.

В такой ситуации одна из квот досталась «Бенфике». Лиссабонцы получили ее, как сильнейшая команда в клубном рейтинге УЕФА за последние 5 лет, прошедшая отбор в квалификацию ЛЧ через национальный чемпионат, но не получившая прямой путевки в лиговый этап.

Таким образом, «Аталанта» лишила «Рому» места в Лиге чемпионов. Римляне попали бы в турнир, в случае, если бы команда из Бергамо заняла в Серии A 5-е место, о чем «Бомбардир» ранее писал здесь. Дополнительную, 5-ю путевку, выигранную Италией за счет нового правила, по которому по одному месту в лиговом этапе получают две лучшие страны по рейтингу за последний сезон, реализует «Болонья». «Рома» выступит в Лиге Европы.

Еще одно место в лиговом этапе следующей ЛЧ выиграл «Брюгге», ставший в минувшие выходные чемпионом Бельгии.

В лиговый этап ЛЧ-2024/25 уже вышли 28 команд: «Манчестер Сити», «Арсенал», «Ливерпуль», «Астон Вилла», «Реал», «Барселона», «Жирона», «Атлетико», «Байер», «Штутгарт», «Бавария», «РБ Лейпциг», «Боруссия» Д, «Интер», «Милан», «Ювентус», «Аталанта», «Болонья», «ПСЖ», «Монако», «Брест», ПСВ, «Фейеноорд», «Спортинг», «Бенфика», «Брюгге», «Селтик» и «Штурм».

  • Лиговый этап ЛЧ сменит со следующего сезона групповой этап.
  • В нем выступит 36 команд.
  • Еще 1 место в лиговом этапе ЛЧ получит «Шахтер» – в случае победы «Реала» в нынешнем розыгрыше Лиги чемпинов. В случае победы в финале «Боруссии» Д путевка достанется франкфуртскому «Айнтрахту».
  • 7 мест в основной стадии ЛЧ будет разыграно по итогам квалификации.

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Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Бельгия. Про-Лига Аталанта Рома Бенфика Брюгге
Комментарии (1)
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алдан2014
1716890156
Мстя будет ужасной.
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