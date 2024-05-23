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    • «Аталанте» нужно остаться на 5-м месте в Серии A, чтобы вывести «Рому» в Лигу чемпионов

    «Аталанте» нужно остаться на 5-м месте в Серии A, чтобы вывести «Рому» в Лигу чемпионов

    По итогам финала Лиги Европы, в котором «Аталанта» обыграла «Байер» (3:0), «Рома» сохранила шанс выйти в лиговый этап Лиги чемпионов-2024/25.

    Согласно таблице коэффициентов Италия имеет право на 4 клуба на этой стадии ЛЧ. Однако страна также выиграла еще одно место за счет нового правила, по которому по одной дополнительной путевке в лиговый этап получают две лучшие страны по рейтингу за последний сезон. Кроме того, «Аталанта» гарантировала себе участие в следующей Лиге чемпионов в качестве победителя Лиги Европы.

    Команда из Бергамо в данный момент занимает 5-е место в Серии A. Если она сохранит эту позицию, то реализует квоту победителя ЛЕ. В таком случае, первые 4 команды из Италии пройдут в ЛЧ согласно таблице коэффициентов, а дополнительная путевка уйдет команде, занявшей 6-ю позицию – ей уже точно будет «Рома».

    «Аталанта» уже не может опуститься ниже 5-го места, но сохраняет шансы подняться в топ-4. Если это произойдет, то в таком случае одна из четырех путевок для команд Серии A, выдающася по таблице коэффициентов, не будет реализована. Выигранная же Италией дополнительная путевка достанется команде, которая займет в чемпионате пятую позицию.

    При данном раскладе свободное место в лиговом этапе ЛЧ достанется «Бенфике». Португальцы получат эту квоту, как сильнейшая команда в клубном рейтинге УЕФА за последние 5 лет, прошедшая отбор в квалификацию ЛЧ через национальный чемпионат, но не получившая прямой путевки в лиговый этап.

    • У «Аталанты» на счету 66 очков после 36 матчей в Серии A. У «Болоньи» и «Ювентуса», занмимающих 3-ю и 4-ю позиции, – по 68 после 37 встреч.
    • Перенесенный матч команды из Бергамо с «Фиорентиной» пройдет только 2 июня – спустя неделю после завершения 38-го тура Серии A.

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    Источник: «Бомбардир»

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