10 лучших полузащитников в истории АПЛ по версии FourFourTwo

Издание FourFourTwo составило список лучших полузащитников в истории АПЛ. Десятка выглядит так.
1. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити», «Челси»).
2. Стивен Джеррард («Ливерпуль»).
3. Фрэнк Лэмпард («Челси», «Вест Хэм», «Манчестер Сити»).
4. Пол Скоулз («Манчестер Юнайтед»).
5. Патрик Виейра («Арсенал», «Манчестер Сити»).
6. Рой Кин («Манчестер Юнайтед», «Ноттингем Форест»).
7. Родри («Манчестер Сити»).
8. Сеск Фабрегас («Арсенал», «Челси»).
9. Яя Туре («Манчестер Сити»).
10. Давид Сильва («Манчестер Сити»).
Источник: FourFourTwo