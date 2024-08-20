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10 лучших полузащитников в истории АПЛ по версии FourFourTwo

20 августа 2024, 12:43
3

Издание FourFourTwo составило список лучших полузащитников в истории АПЛ. Десятка выглядит так.

1. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити», «Челси»).

2. Стивен Джеррард («Ливерпуль»).

3. Фрэнк Лэмпард («Челси», «Вест Хэм», «Манчестер Сити»).

4. Пол Скоулз («Манчестер Юнайтед»).

5. Патрик Виейра («Арсенал», «Манчестер Сити»).

6. Рой Кин («Манчестер Юнайтед», «Ноттингем Форест»).

7. Родри («Манчестер Сити»).

8. Сеск Фабрегас («Арсенал», «Челси»).

9. Яя Туре («Манчестер Сити»).

10. Давид Сильва («Манчестер Сити»).

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Источник: FourFourTwo
Англия. Премьер-лига Бельгия. Про-Лига Манчестер Сити Де Брюйне Кевин
Комментарии (3)
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Skull_Boy
1724150168
Лягушатника нужно поменять на Гиггза
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russeus
1724226335
Да отсутствие Гиггза, это прямо недоразумение
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russeus
1724226441
Как бы хороши не были, некоторые из списка, но парочка ЛЧ и куча титулов в АПЛ в качестве игрока основы есть лишь у некотрых
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