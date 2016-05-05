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  • «Хэкен» завоевал свой первый трофей в истории, победив в Кубке Швеции

«Хэкен» завоевал свой первый трофей в истории, победив в Кубке Швеции

5 мая 2016, 20:46

«Хэкен» впервые в своей истории завоевал трофей, победив в финале Кубка Швеции «Мальме» (2:2, 6:5 – в серии пенальти). Клуб из Гетеборга был основан в 1940-м году и в настоящий момент выступает в высшем шведском дивизионе Аллсвенскан, который он покидал лишь однажды – в 2007-2008-м годах, вылетев в лигу рангом ниже.

Наивысшими достижениями «Хэкена» являются финал национального кубка, до которого ему удалось добраться в 1990-м году, а также серебряные медали чемпионата Швеции сезона-2012.

Источник: Бомбардир.ру
Швеция. Аллсвенскан Хэкен Мальме
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