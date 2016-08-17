Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Дикость дня. В Швеции болельщик в маске избил вратаря

В матче второго дивизиона чемпионата Швеции на поле выбежал болельщик. Шла последняя минута матча между командами «Йенчепингс Седра» и «Эстерсунд». На болельщике была маска, которая закрывала все лицо, и он набросился на вратаря гостей Алу Кейта, нанеся ему несколько ударов. Вратарю понадобилась срочная медицинская помощь. Болельщика тут же скрутили, а игра была прервана и больше не возобновилась. Притом бешеный фанат еще и завопил, что принес с собой бомбу на стадион, что, конечно, было ложью.

Что касается самого Алу Кейта, то, по его словам, он сначала заметил фаната, но был уверен, что тот уже ушел, а после ударов уже и перестал помнить, что произошло. «Прискорбно, что такие моменты происходят, но футбол выше таких идиотов», – добавил Кейта.

Швеция. Аллсвенскан Европа
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Dazdraper
1471440102
Какие же все симулянты
Ответить
lexam85
1471441134
Да уж
Ответить
kaldun87
1471467124
31 номер себе всё время чешет что-то
Ответить
ivanthebest
1471468181
1-19 минута ох уж и негритёнок, из под тишка ткнул...
Ответить
Главные новости
Тренер «Галатасарая» оценил игру Батракова в матче с его первым ассистом
02:53
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
1
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
1
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
Вчера, 22:46
5
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
Вчера, 22:31
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+