Дикость дня. В Швеции болельщик в маске избил вратаря

В матче второго дивизиона чемпионата Швеции на поле выбежал болельщик. Шла последняя минута матча между командами «Йенчепингс Седра» и «Эстерсунд». На болельщике была маска, которая закрывала все лицо, и он набросился на вратаря гостей Алу Кейта, нанеся ему несколько ударов. Вратарю понадобилась срочная медицинская помощь. Болельщика тут же скрутили, а игра была прервана и больше не возобновилась. Притом бешеный фанат еще и завопил, что принес с собой бомбу на стадион, что, конечно, было ложью.

Что касается самого Алу Кейта, то, по его словам, он сначала заметил фаната, но был уверен, что тот уже ушел, а после ударов уже и перестал помнить, что произошло. «Прискорбно, что такие моменты происходят, но футбол выше таких идиотов», – добавил Кейта.