Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 18-й тур РФПЛ

<p><em>«Бомбардир» продолжает битву прогнозов, в которой сотрудники редакции стараются опередить известного агента Алексея Сафонова. В 18-м туре вызов президенту «СА-Футбольное агентство» бросает корреспондент портала Дмитрий Проскурин.</em></p> <p><a href="https:///online/81057" target="_blank"><strong>«Амкар» </strong>–<strong> ЦСКА - 2:0</strong></a></p> <p><strong>Алексей Сафонов.</strong> <em>Прогноз: 0:0</em>. Дай бог, чтоб сама игра состоялась, ведь в Перми обещают серьезные Морозы – до минус 16. Многие в таких погодных условиях буду задумываться о том, как бы не получить травму. Плюс у армейцев впереди Лига чемпионов еще.</p> <p><strong>Дмитрий Проскурин</strong>. <em>Прогноз: 0:1</em>. Ну, играть в Перми в декабре могли придумать только мы. Не факт, что матч состоится. Даже за час до игры может повалить жуткий снегопад. Но если всe пойдeт по плану, то надо ждать вязкой игры, уставших армейцев, которые, как и в матче с «Анжи» один заковыряют, а потом сядут к воротам обороняться. Со второй попытки у красно-синих должно получиться.</p> <p><a href="https:///online/81053" target="_blank"><strong>«Мордовия» </strong>–<strong> «Терек» - 0:0</strong></a></p> <p><strong>А.С.</strong> <em>Прогноз: 1:1.</em> В Саранске будет тоже не слишком уж тепло, что не будет располагать к хорошему футболу. Для хозяев поля сейчас каждое очко очень важно – они в зоне вылета пока идут, поэтому тут справедлива ничья. Плюс поле не лучшего качества, что будет не на руку игре грозненского «Терека». </p> <p><strong>Д.П.</strong> <em>Прогноз: 2:1.</em> Да, грозненцев сейчас все видят чуть ли не в Лиге чемпионов, но они постоянно любят после крутых побед над грандами дарить очки нищим. «Мордовия» умеет на своем поле забивать и играть вдохновенно, а «Терек» в последний раз на искусственное поле выходил месяц назад. Витек должен насвистеть мини-сенсацию в Саранске.</p> <p><a href="https:///online/81054" target="_blank"><strong>«Зенит» </strong>–<strong> «Уфа» - 1:1</strong></a></p> <p><strong>А.С.</strong> <em>Прогноз: 3:0</em>. Команды совершенно разного уровня, плюс «Зенит» сейчас захочет реабилитироваться после звучной оплеухи от грозненского «Терека». Тем более в родных стенах. Перед клубом стоит задача оказаться в зоне Лиги чемпионов, так что особо осечек допускать нельзя.</p> <p><strong>Д.П.</strong> <em>Прогноз: 4:0</em>. Хватит «Зениту» уже на «Петровском» хлебосольничать с провинциалами. У Боаша закончился лимит на внезапные потери очков, и пора бы перед зимней спячкой разобраться с «Уфой», чья оборона стабильно дрожит, а атака полноценно в деле только через матч.</p> <p><a href="https:///online/81051" target="_blank"><strong>«Спартак» </strong>–<strong> «Крылья Советов» - 1:0</strong></a></p> <p><strong>А.С.</strong> <em>Прогноз: 3:1.</em> Команда Аленичева неплохо выглядела в Краснодаре и Казани, так что перед зимней паузой они должны взять три очка. Единственное – красно-белые почти на ноль не играют в текущем сезоне.</p> <p><strong>Д.П.</strong> <em>Прогноз: 1:2</em>. Самарцы тоже любят принципы Робина Гуда. Команда Веркаутерена наверняка закроется, а потом резко выдаст пару молниеносных атак. «Спартак» все еще нестабилен, и решающий матч Аленичева запросто может завершиться провалом красно-белых.</p> <p><img alt="" src="http://rfpl.org/netcat_files/multifile/2329/_I2V9496_0.JPG" style="width: 720px; height: 480px;" /></p> <p><a href="https:///online/81052" target="_blank"><strong>«Локомотив» </strong>–<strong> «Урал» - 2:2</strong></a></p> <p><strong>А.С.</strong> <em>Прогноз: 2:1</em>. Рискну и поставлю на железнодорожников, хотя «Урал» – это довольно добротная команда. Практически равная игра будет, но хозяева поля смогут взять в данном противостоянии три очка. Будущее Черевченко? Это больше к руководству клуба. Я хорошо знаю Игоря, но вот у «Локомотива» каждый год идут какие-то спады непонятные.</p> <p><strong>Д.П.</strong> <em>Прогноз: 2:0.</em> Пожалуй, хватит сенсаций для последнего (и к счастью единственного) зимнего тура. «Шмели» умеют ужалить всех, но и команда Черевченко способна с невозмутимым, как у главного тренера, лицом разобраться и продолжить ждать очковых потерь конкурентов.</p> <p><a href="https:///online/81055" target="_blank"><strong>«Кубань» </strong>–<strong> «Краснодар» - 2:3</strong></a></p> <p><strong>А.С.</strong> <em>Прогноз: 1:2.</em> В данный момент «быки» выглядят получше, команда на ходу. Откровенно говоря, «Краснодар» по подбору игроков сильнее соперника и цель конкретная на сезон поставлена. Плюс задача в Лиге Европы уже решена, поэтому можно спокойно сосредоточится на последнем матче в чемпионате перед зимней паузой.</p> <p><strong>Д.П.</strong> <em>Прогноз: 2:2.</em> В последнем краснодарском дерби было всего два гола. Но обычно команды с удовольствием закидывают друг другу целый конвейер с мячами. В Краснодаре будет отличное поле, а также задачи, которые пусть и противоположны, но остро стоят и перед «быками», и перед «казаками». Должно быть весело.</p> <p><a href="https:///online/81056" target="_blank"><strong>«Ростов» </strong>–<strong> «Рубин» - 1:0</strong></a></p> <p><strong>А.С.</strong> <em>Прогноз: 1:1</em>. Принципиальная дуэль – Курбан Бердыев против своей бывшей команды. Хорошо, что встреча пройдет в Ростове, а не в Казани. Там и погода будет получше и поле тоже. У «Рубина» же еще впереди Лига Европы, в которой у команды осталась шанс на выход в весеннюю стадию турнира.</p> <p><strong>Д.П.</strong> <em>Прогноз: 1:0</em>. Очень обидно банда Бердыева уступила в Краснодаре, и пора Курбану Бекиевичу отыграться на бывших. По идее, ростовчане должны действовать в своей традиции: первый тайм чуть засушить, а во втором добавить. «Рубин» запросто может попасть в этот капкан.</p> <p><a href="https:///online/81050" target="_blank"><strong>«Динамо» </strong>–<strong> «Анжи» - 1:2</strong></a></p> <p><strong>А.С.</strong> <em>Прогноз: 2:1</em>. «Динамо» последние несколько встреч проявляет характер, спасаясь от поражений. Минусом будет то, что бело-голубые на ноль практически не играют. Чтобы не отставать от первой восьмерки москвичи должны побеждать.</p> <p><strong>Д.П.</strong> <em>Прогноз: 1:1</em>. Три года назад этот матч был бы центральным, а сегодня – довольно унылая встреча команд, которых лихорадит. «Динамо» все же с характером, как показал матч с «Локо», но и «Анжи» стабильно отбирает баллы у москвичей. В играх с ЦСКА, «Локомотивом» и «Спартаком» махачкалинцы взяли семь очков. И только пять в остальных матчах.</p> <p><strong><u>18-й тур:</u></strong></p> <p><strong>Алексей Сафонов — "Бомбардир" — 8:4</strong></p> <p><strong><u>Итоговый счет:</u></strong></p> <p><strong>Алексей Сафонов – "Бомбардир" — 148:143</strong></p> <p><strong>Правила подсчета очков:</strong></p> <p><em>Точный счет — 4 балла</em></p> <p><em>Точная разность мячей — 3 балла</em></p> <p><em>Точный исход — 2 балла</em></p> <p><a href="https:///articles/449986" target="_blank"><strong>Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 17-й тур РФПЛ</strong></a></p> <p><a href="https:///articles/449263" target="_blank"><strong>Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 16-й тур РФПЛ</strong></a></p>