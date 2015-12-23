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    Андрей Аленичев

    Тренер
    Имя Андрей
    Отчество Анатольевич
    Фамилия Аленичев
    Гражданство Россия
    Дата рождения 27 января 1971
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Арсенал 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    16.09.2013 Арсенал 0 : 3 Луч
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