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    Юран: «Аленичев не справится, он слишком мягкий»

    Бывший главный тренер «Балтики» и «Сибири» Сергей Юран уверен, что дни Дмитрия Аленичева на посту главного тренера «Спартака» сочтены.

    «Надо реально смотреть на вещи. Дима был прекрасным футболистом, и я желаю ему как тренеру только удачи. Он хорошо работал с «Арсеналом». Но быть главным тренером – это одно, а добиваться результата – другое. Это же не «Амкар», а «Спартак». Всегда прессинг, нужны только победы! Понятно, что с «Зенитом» конкурировать сложно, да и с ЦСКА пока тоже, но за второе-третье места бороться надо!

    Если руководство клуба ставит задачу взять девять очков в трех последних матчах, значит, расставание – это вопрос времени. Нож к горлу тренера поднесли и говорят: «Работай». Это же нервирует!

    Он не справится, слишком мягкий. В «Арсенале» его все слушали, смотрели в рот, а тут – сборники, иностранцы. И потом – ситуация с Широковым. Аленичев говорит: он мне нужен, а потом оказывается – не нужен. Понятно, что руководство дает деньги, но надо отстаивать свою позицию. Точка зрения главного тренера не должна меняться, футболисты это чувствуют. Стали рассказывать: Комбаровых меняем, Глушакова тоже. Зачем вы выносите это наружу? Как потом Аленичеву их настраивать?» – считает Юран.

    В текущем сезоне «Спартак» после 18 матчей располагается на четвертой строчке, имея в своем активе 30 очков. Отставание от лидирующего ЦСКА составляет семь очков.

    Источник: «Советский спорт»

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    23.12.2015 10:31
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    Комментарии (9)
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    VVM1964
    1450859129
    МОЖНО БЫТЬ МЯГКИМ , НО ТРЕБОВАТЕЛЬНЫМ ОДНОВРЕМЕННО , А МОЖНО БЫТЬ ЖЕСТКИМ КАК ЧЕРЧЕСОВ , НО ТОЖЕ " НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ " .
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    olic29ivica
    1450862653
    Я за ЦСКА и считаю слова Юрана бредом, сейчас не то время когда нужно быть диктатором, примеры Слуцкого в России и Гвардиолы в мире вам тому подтверждение
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    Диктор
    1450863112
    А ты чересчур желчный.
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    джон базелон
    1450871252
    Твоё место даже не в ФНЛ,а в любителях.Аленичеву нужно дать поработать,не зря он Тулу вывел в РФПЛ.Когда игроки не хотят работать с тренером,будь ты мягким или нет,все равно сольют,от таких надо избавляться или уходить!Я пока не вижу бунта в Спартаке,а без Широкова справятся!
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    Каратель
    1450874697
    Юран,иди в межбуличье,эксперт уев
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    апоголлл
    1450878942
    да уж смотрю юран в шиннике слишком мягкий или жесткий был.хоть-бы с одной командой нормально поработал-бы а потом умничал.тренер епт
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    ologreds
    1694996541
    numo452823
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