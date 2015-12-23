Юран: «Аленичев не справится, он слишком мягкий»

Бывший главный тренер «Балтики» и «Сибири» Сергей Юран уверен, что дни Дмитрия Аленичева на посту главного тренера «Спартака» сочтены.

«Надо реально смотреть на вещи. Дима был прекрасным футболистом, и я желаю ему как тренеру только удачи. Он хорошо работал с «Арсеналом». Но быть главным тренером – это одно, а добиваться результата – другое. Это же не «Амкар», а «Спартак». Всегда прессинг, нужны только победы! Понятно, что с «Зенитом» конкурировать сложно, да и с ЦСКА пока тоже, но за второе-третье места бороться надо!

Если руководство клуба ставит задачу взять девять очков в трех последних матчах, значит, расставание – это вопрос времени. Нож к горлу тренера поднесли и говорят: «Работай». Это же нервирует!

Он не справится, слишком мягкий. В «Арсенале» его все слушали, смотрели в рот, а тут – сборники, иностранцы. И потом – ситуация с Широковым. Аленичев говорит: он мне нужен, а потом оказывается – не нужен. Понятно, что руководство дает деньги, но надо отстаивать свою позицию. Точка зрения главного тренера не должна меняться, футболисты это чувствуют. Стали рассказывать: Комбаровых меняем, Глушакова тоже. Зачем вы выносите это наружу? Как потом Аленичеву их настраивать?» – считает Юран.

В текущем сезоне «Спартак» после 18 матчей располагается на четвертой строчке, имея в своем активе 30 очков. Отставание от лидирующего ЦСКА составляет семь очков.