АПЛ. «Ман Сити» совершил мощный камбэк, «Брайтон» уничтожил «Астон Виллу»

«Манчестер Сити» и «Астон Вилла» стартовали в новом сезоне английской Премьер-лиги.
Команда Энцо Марески едва не потеряла очки с «Борнмутом», отыгравшись лишь на 84-й минуте.
«Вилла» Унаи Эмери была разгромлена «Брайтоном» со счетом 0:4.
Англия. Премьер-лига. 1 тур
Брайтон - Астон Вилла - 4:0 (4:0)
Голы: 1:0 - В. Линделеф, 8 (в свои ворота); 2:0 - М. Де Куйпер, 18; 3:0 - Д. Хиншелвуд, 30; 4:0 - Д. Хиншелвуд, 31.
Удаления: нет - Ж. Гомес, 40.
Голосуй за лучшего игрока матча
Выбери команду и игрока, который лучше всех проявил себя в матче
Брайтон
Астон Вилла
Максим Де Куйпер
0%
Барт Вербрюгген
0%
Матс Виффер
0%
Лука Вушкович
0%
Льюис Данк
0%
Оливье Боскальи
0%
Паскаль Гросс
0%
Ясин Аяри
0%
Диего Гомес
0%
Джек Хиншелвуд
0%
Жоржиньо Рюттер
0%
Коштинья
0%
Харалампос Костулас
0%
Ибрахим Осман
0%
Малик Ялкуйе
0%
Показать всех игроков
Марко Бизот
0%
Мэтти Кэш
0%
Виктор Линделеф
0%
Пау Торрес
0%
Ян Матсен
0%
Жоао Гомес
0%
Эмилиано Буэндия
0%
Джон МакГинн
0%
Росс Баркли
0%
Бубакар Камара
0%
Джордж Хеммингс
0%
Тайрон Мингс
0%
Ламаре Богарде
0%
Маттео Руджери
0%
Алехандро Гарначо
0%
Алиссон Эдвард
0%
Показать всех игроков
Манчестер Сити - Борнмут - 2:1 (0:1)
Голы: 0:1 - М. Тавернье, 26; 1:1 - М. Гехи, 84; 2:1 - Й. Гвардиол, 90+1.
Голосуй за лучшего игрока матча
Выбери команду и игрока, который лучше всех проявил себя в матче
Манчестер Сити
Борнмут
Рико Льюис
0%
Абдукодир Хусанов
0%
Рубен Диаш
0%
Йошко Гвардиол
0%
Эллиот Андерсон
0%
Марк Гехи
0%
Фил Фоден
0%
Нико О'Райли
0%
Антуан Семеньо
0%
Эрлинг Холанд
0%
Джанлуиджи Доннарумма
0%
Райан Шерки
0%
Матео Ковачич
0%
Матеус Нуньес
0%
Джек Грилиш
0%
Показать всех игроков
Джордже Петрович
0%
Эванилсон
0%
Маркус Тавернье
0%
Джастин Клюйверт
0%
Райан Витор
0%
Алекс Скотт
0%
Льюис Кук
0%
Адриен Трюффер
0%
Антониу Силва
0%
Джеймс Хилл
0%
Адам Смит
0%
Алекс Тот
0%
Тайлер Адамс
0%
Даниэль Джеббисон
0%
Бен Доук
0%
Показать всех игроков
Источник: «Бомбардир»