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  • АПЛ. «Ман Сити» совершил мощный камбэк, «Брайтон» уничтожил «Астон Виллу»

АПЛ. «Ман Сити» совершил мощный камбэк, «Брайтон» уничтожил «Астон Виллу»

23 августа, 17:56

«Манчестер Сити» и «Астон Вилла» стартовали в новом сезоне английской Премьер-лиги.

Команда Энцо Марески едва не потеряла очки с «Борнмутом», отыгравшись лишь на 84-й минуте.

«Вилла» Унаи Эмери была разгромлена «Брайтоном» со счетом 0:4.

Англия. Премьер-лига. 1 тур
Брайтон - Астон Вилла - 4:0 (4:0)
Голы: 1:0 - В. Линделеф, 8 (в свои ворота); 2:0 - М. Де Куйпер, 18; 3:0 - Д. Хиншелвуд, 30; 4:0 - Д. Хиншелвуд, 31.
Удаления: нет - Ж. Гомес, 40.
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Брайтон
Астон Вилла
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Манчестер Сити - Борнмут - 2:1 (0:1)
Голы: 0:1 - М. Тавернье, 26; 1:1 - М. Гехи, 84; 2:1 - Й. Гвардиол, 90+1.
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Манчестер Сити
Борнмут
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0%
Абдукодир Хусанов
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Англия. Премьер-лига Борнмут Манчестер Сити Астон Вилла Брайтон
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