Губерниев ответил «Крыльям»: «Пусть подают в суд, это принесет мне только плюшки и коврижки»

Комментатор Дмитрий Губерниев выразил готовность судиться с «Крыльями Советов».

«Если «Крылья Советов» хотят подавать на меня в суд, пусть подают. Это будет прекрасный процесс, который подарит мне дополнительную капитализацию, уверенность в своей правоте и выставит команду в очень странном свете.

Я ко всему готов. Но мне странно: самарским «Крыльям Советов» больше делать нечего? Они какое место занимают? 15-е? Они должны начать думать о футболе и честной игре. Чем больше они будут думать о другом, тем хуже будут играть в футбол.

Часто бываю в Самаре, много общаюсь с людьми – у меня там много замечательных поклонников. И у «Крыльев» замечательные болельщики, которые заслужили, чтобы их команда играла хорошо и честно. Они за клуб стоят горой.

Вот об этом нужно подумать «Крыльям». Нужно в футбол играть лучше, отстаивать свою честь на поле, а не в воображаемых судебных процессах, которые ничего, кроме пользы для комментатора, не принесут.

Но еще какая штука: команда ябедничает. Они же не позвонили мне, а позвонили начальникам и наябедничали. Не буду называть фамилии, но дело касается не только «Газпром-Медиа». «Крылья» типа сразу ударили по верхам.

У нас же в стране делать нечего. Посмотрите, как трудно в Самаре. А «Крылья Советов», вместо того чтобы обратить внимание на жизнь, – ябедничают и что-то рассказывают. Стыдно!

Я готов со всеми разговаривать, но люди же мне не звонят. Они, как ябеды, сразу звонят ого-го кому. Зачем? Это вообще некрасиво. Если вы хотите выяснить – пишите письмо мне. Зачем начальству писать? У него дел много.

Еще раз скажу: формулировка была достаточно жесткой именно потому, что меня возмутило отношение к здоровью человека. Отдаю себе отчет, что формулировка была жесткой, но исключительно из-за этого.

Может, так до людей быстрее доходит, что нельзя себя так вести на футбольном поле, даже если контакт был не с тобой. Контакт был в область головы, а игроку, что, МРТ на поле сделали? А если бы была плохая ситуация? У нас из-за таких столкновений люди на поле умирали, мы помним же? Именно об этом идет речь.

Надеюсь, когда «Крылья Советов» обратят внимание на футбол, останутся в высшей лиге. В противном случае, если будут концентрироваться на судебных процессах и кляузах, – вылетят с треском. А мы не забываем, что на Руси издревле говорят: доносчику – первый кнут. Боюсь, уже выстегали себя «Крылья Советов».

«Крылья», концентрируйтесь на футболе, а остальное – пиар для меня, но для вас – позор. Это будет увлекательный аттракцион, который принесет мне только плюшки и коврижки. Никто в этом августе не делал столько для моего пиара, как «Крылья». Передаю им большой привет!» – сказал Губерниев.