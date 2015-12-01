Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Виллаш-Боаш в перепалке с Кадыровым, «Динамо» и «Рубин» героически спасаются. Каким был 17-й тур РФПЛ

Виллаш-Боаш в перепалке с Кадыровым, «Динамо» и «Рубин» героически спасаются. Каким был 17-й тур РФПЛ

<p><em>Об ужасных ценах на билеты от руководства «Динамо», очередном нападении на Дмитрия Аленичева, вечеринке «Терека» и затянувшейся аномалии – в обзоре 17-го тура от «Бомбардира».</em></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Матч тура. «Динамо» - «Локомотив»</strong></span></p> <p> С электрички «Ленинградский Вокзал – Химки» открывался мрачный вид. Белая пелена, с лихвой накрывшая Москву прошедшей ночью, окончательно убрала с поля видимости последние зеленые травинки. Где-то вдалеке виделся густой обильный пар от одного из химкинских заводов, а в самом поезде было жутко холодно. Спасаясь от мороза, озябшие болельщики погрузились в атмосферу футбольных обсуждений, которые также не добавляли настроения. Билеты на центральные сектора стоили 1500 рублей! И это притом, что «Динамо» и «Локомотив» сейчас очень далеки от своих лучших кондиций, а на улице минус пять.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1448953725__I2V8150_0.JPG" style="width: 720px; height: 480px;" /></p> <p>Первые полчаса были спящем режиме. Если бы не мороз, болельщики наверняка впали бы в сладкую спячку. Все шло вялотекущим чередом, как вдруг на 35-й минуте голкипер «Локо» Гилерме сфолил на Алексее Ионове. Пенальти без лишних сомнений реализовал Дьяков – 1:0! Окончательно повеселела игра во втором тайме: cначала Самедов, а под конец матча Майкон своими голами, казалось, принесли «Локомотиву» долгожданную победу. Наставник «Динамо» Андрей Кобелев, лишенный всяких возможностей для маневра, подолгу смотрел куда-то вдаль и готовился смиренно принять очередное поражение. Но на 92-й минуте в сутолоке у ворот «Локо» герой матча Виталий Дьяков сравнял счет – 2:2! «Локомотив» никак не может приблизиться к ЦСКА, «Динамо» все еще тешит небольшую надежду на пятое место.</p> <p><a href="https:///articles/450490" target="_blank"><strong>«Пока были силенки – выдерживали». В каких условиях играли «Динамо» и «Локомотив»</strong></a></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Персона тура. Дмитрий Аленичев, «Спартак»</strong></span></p> <p>«Провинциальный подход Аленичеву в результату – глупая замена на третьего горе-защитника (Илью Кутепова) – и получай. Этот матч полностью на совести Аленичева!» - рвал и метал после матча актер и болельщик «Спартака» Алексей Маклаков. Буквально в прошлом туре спартаковские фанаты боготворили Аленичева за яркую зажигательную победу над «Краснодаром» - 3:2. На сей раз красно-белые не смогли удержать успех в Казани: «Рубин» отыгрался буквально на последних секундах. Часть болельщиков считает, что Дмитрий Анатольевич стал трусливо затягивать встречу заменами, чем сбил игровой тонус «Спартака». Однако несмотря на обидную ничью, «Спартак» продолжает держаться от третьего места на расстоянии четырех очков.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1448953770__I2V8262.JPG" style="width: 720px; height: 480px;" /></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Игрок тура. Виталий Дьяков, «Динамо»</strong></span></p> <p>Александр Кокорин никак не может залечить травму. Павел Погребняк в очередной раз сыграл не лучшим образом, из-за чего во время замены его освистывали даже собственные болельщики. Но в столь катастрофической ситуации «Динамо» нашло выход, сделав ставку на голеадорские способности Виталия Дьякова. Защитник героически оформил дубль и сохранил для «Динамо» шансы на попадание в пятерку сильнейших.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Скандал тура. Микрофон Кадырова</strong></span></p> <p>На стадионе «Ахмат-Арена» в прошедшую субботу творилось что-то невероятное. Шум на арене стоял такой, что телезрители вынуждены были сделать звук как можно тише. Одетый в патриотичную военную форму, разгоряченный Рамзан Кадыров гиперактивно поддерживал «Терек» при помощи микрофона. Приезжей команде выстоять в таких условиях практически невозможно. Даже потенциальному рекордсмену ЛЧ «Зениту».</p> <p>«Сегодня «Терек» устраивал вечеринку. Арбитру не хватило власти, чтобы остановить игру. Такого я нигде больше не видел» - раздраженно выпалил наставник «Зенита» Андре Виллаш-Боаш после поражения 4:1. Глава Чеченской республики с ответом затягивать не стал. «Думаю, не стоит тратить нервы на слова Виллаш-Боаша. После такого позорного поражения самое время ставить вопрос об ответственности тренера, а не реагировать на его попытки сузить проблему до размеров микрофона» - написал Кадыров в своем инстаграме.</p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8133568" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Разочарование тура. Матч «Крылья Советов» - «Амкар»</strong></span></p> <p>Газон стадиона «Металлург» уже не впервые дает сбой. Но уже очень давно он не был таким черно-зеленым. Куски дерна были разбросаны по всему полю, словно накануне матча в массовом порядке проснулись кроты. Окончательно испортил газон поваливший в Самаре снег. Матч в последний момент решено было не переносить, о чем пришедшие на стадион болельщики жалели все 90 минут матча. Жалели, неспешно дремали, иногда посматривая на часы. «Нам сегодня очень важно было сыграть на ноль. Соперника нулевая ничья тоже устраивала, это было видно по последнему угловому» - к комментариям наставника «Крыльев» Франка Веркаутерена нечего добавить.</p> <p><a href="https:///articles/449986" target="_blank"><strong>Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 17-й тур РФПЛ</strong></a></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8126113" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Открытие тура. Александр Сапета, «Урал»</strong></span></p> <p>Опорник «Урала» проводит один из лучших сезонов в своей карьере. А уж 27 ноября навсегда будет обведено в его календаре разноцветными красками. В матче с «Мордовией» Сапета впервые в карьере отметился дублем, принеся «Уралу» важную победу в борьбе за зону Лиги Европы – 3:1. В бытность игроком «Сатурна» Александр действовал на позиции плеймейкера и по праву являлся одним из главных подающих надежды российского футбола. Умение Сапеты обострить игру вполне может пригодиться и «Уралу».</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Результативность тура. 27 голов</strong></span></p> <p>Самые ошеломительные сюжеты. Самые красивые голы. Самые жаркие скандалы и сенсационные открытия. Все это – РФПЛ 2015/16. Никогда еще Премьер-лига не была такой результативной, азартной и непредсказуемой! За это можно только порадоваться и даже прослезиться.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Символическая сборная</strong></span></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1448953397_orbO3RqecXI.jpg" style="width: 500px; height: 599px;" /></p> <p><strong>Все результаты 17-го тура РФПЛ:</strong></p> <p><a href="https:///online/81049" target="_blank"><strong>«Урал» - «Мордовия» - 3:1</strong></a> (<a href="https:///video/625" target="_blank"><strong>ВИДЕО</strong></a>)</p> <p><a href="https:///online/81048" target="_blank"><strong>«Терек» - «Зенит» - 4:1</strong></a> (<a href="https:///video/631" target="_blank"><strong>ВИДЕО</strong></a>)</p> <p><a href="https:///online/81047" target="_blank"><strong>«Уфа» - «Кубань» - 2:2</strong></a> (<a href="https:///video/629" target="_blank"><strong>ВИДЕО</strong></a>)</p> <p><a href="https:///online/81045" target="_blank"><strong>«Крылья Советов» - «Амкар» - 0:0</strong></a> (<a href="https:///video/630" target="_blank"><strong>ВИДЕО</strong></a>)</p> <p><a href="https:///online/81042" target="_blank"><strong>«Анжи» - ЦСКА – 1:1</strong></a> (<a href="https:///video/638" target="_blank"><strong>ВИДЕО</strong></a>)</p> <p><a href="https:///online/81044" target="_blank"><strong>«Динамо» - «Локомотив» - 2:2</strong></a> (<a href="https:///video/654" target="_blank"><strong>ВИДЕО</strong></a>)</p> <p><a href="https:///online/81043" target="_blank"><strong>«Краснодар» - «Ростов» - 2:1</strong></a> (<a href="https:///video/653" target="_blank"><strong>ВИДЕО</strong></a>)</p> <p><a href="https:///online/81046" target="_blank"><strong>«Рубин» - «Спартак» - 2:2</strong></a> (<a href="https:///video/655" target="_blank"><strong>ВИДЕО</strong></a>)</p>

Россия. Премьер-лига Динамо Рубин Зенит Ахмат Самедов Александр Сапета Александр Ионов Алексей Гилерме Дьяков Виталий Майкон Кобелев Андрей Виллаш-Боаш Андре Веркаутерен Франк Аленичев Дмитрий
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Rockvoc
1448956922
Балаган, а не футбол.
Ответить
ssspartak
1448957053
Зе Луиш то каким боком в символической сборной?? имел кучу моментов, все их запорол и лишь однажды реализовал. мне не понятно
Ответить
vhook
1448957843
рамзанкаДыров совсем прифигел чтоли? Кричать в микрофон, что "судья - молодец", это нормально? А учитывая, что это уже не первый раз косяки на кадыр-арене, думается, что надо меры принимать...
Ответить
борька
1448959172
хутбол-соу, смехопорнофабия, не футбол , о чуманелло
Ответить
Nesterenko
1448959340
Не согласен что Зе Луиш попал в сборную тура, он столько моментов проваронил, какая сборная???
Ответить
Cнег
1448987216
Виталию Ошовскому: это у вас в Украине всё видно С электрички. В РОССИИ видят ИЗ неё!...Стыдно!
Ответить
Главные новости
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
23:34
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
23:23
1
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
22:46
5
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
22:31
6
«Хорошо, что сравняли»: Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Акроном»
22:18
4
Видео«Русский рай»: фанаты «Галатасарая» вывесили баннер в честь Батракова
22:09
Результативная передача Батракова принесла «Галатасараю» победу над «Коджаэлиспором»
21:58
1
ВидеоКордоба картинно упал в матче с «Акроном»
21:41
14
РПЛ. «Краснодар» спас очко в домашнем матче с «Акроном» (1:1)
21:33
59
Максименко поговоркой отреагировал на оскорбительные кричалки Лещука и Лунева про «Спартак»
21:23
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+