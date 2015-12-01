Виллаш-Боаш в перепалке с Кадыровым, «Динамо» и «Рубин» героически спасаются. Каким был 17-й тур РФПЛ

<p><em>Об ужасных ценах на билеты от руководства «Динамо», очередном нападении на Дмитрия Аленичева, вечеринке «Терека» и затянувшейся аномалии – в обзоре 17-го тура от «Бомбардира».</em></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Матч тура. «Динамо» - «Локомотив»</strong></span></p> <p> С электрички «Ленинградский Вокзал – Химки» открывался мрачный вид. Белая пелена, с лихвой накрывшая Москву прошедшей ночью, окончательно убрала с поля видимости последние зеленые травинки. Где-то вдалеке виделся густой обильный пар от одного из химкинских заводов, а в самом поезде было жутко холодно. Спасаясь от мороза, озябшие болельщики погрузились в атмосферу футбольных обсуждений, которые также не добавляли настроения. Билеты на центральные сектора стоили 1500 рублей! И это притом, что «Динамо» и «Локомотив» сейчас очень далеки от своих лучших кондиций, а на улице минус пять.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1448953725__I2V8150_0.JPG" style="width: 720px; height: 480px;" /></p> <p>Первые полчаса были спящем режиме. Если бы не мороз, болельщики наверняка впали бы в сладкую спячку. Все шло вялотекущим чередом, как вдруг на 35-й минуте голкипер «Локо» Гилерме сфолил на Алексее Ионове. Пенальти без лишних сомнений реализовал Дьяков – 1:0! Окончательно повеселела игра во втором тайме: cначала Самедов, а под конец матча Майкон своими голами, казалось, принесли «Локомотиву» долгожданную победу. Наставник «Динамо» Андрей Кобелев, лишенный всяких возможностей для маневра, подолгу смотрел куда-то вдаль и готовился смиренно принять очередное поражение. Но на 92-й минуте в сутолоке у ворот «Локо» герой матча Виталий Дьяков сравнял счет – 2:2! «Локомотив» никак не может приблизиться к ЦСКА, «Динамо» все еще тешит небольшую надежду на пятое место.</p> <p><a href="https:///articles/450490" target="_blank"><strong>«Пока были силенки – выдерживали». В каких условиях играли «Динамо» и «Локомотив»</strong></a></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Персона тура. Дмитрий Аленичев, «Спартак»</strong></span></p> <p>«Провинциальный подход Аленичеву в результату – глупая замена на третьего горе-защитника (Илью Кутепова) – и получай. Этот матч полностью на совести Аленичева!» - рвал и метал после матча актер и болельщик «Спартака» Алексей Маклаков. Буквально в прошлом туре спартаковские фанаты боготворили Аленичева за яркую зажигательную победу над «Краснодаром» - 3:2. На сей раз красно-белые не смогли удержать успех в Казани: «Рубин» отыгрался буквально на последних секундах. Часть болельщиков считает, что Дмитрий Анатольевич стал трусливо затягивать встречу заменами, чем сбил игровой тонус «Спартака». Однако несмотря на обидную ничью, «Спартак» продолжает держаться от третьего места на расстоянии четырех очков.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1448953770__I2V8262.JPG" style="width: 720px; height: 480px;" /></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Игрок тура. Виталий Дьяков, «Динамо»</strong></span></p> <p>Александр Кокорин никак не может залечить травму. Павел Погребняк в очередной раз сыграл не лучшим образом, из-за чего во время замены его освистывали даже собственные болельщики. Но в столь катастрофической ситуации «Динамо» нашло выход, сделав ставку на голеадорские способности Виталия Дьякова. Защитник героически оформил дубль и сохранил для «Динамо» шансы на попадание в пятерку сильнейших.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Скандал тура. Микрофон Кадырова</strong></span></p> <p>На стадионе «Ахмат-Арена» в прошедшую субботу творилось что-то невероятное. Шум на арене стоял такой, что телезрители вынуждены были сделать звук как можно тише. Одетый в патриотичную военную форму, разгоряченный Рамзан Кадыров гиперактивно поддерживал «Терек» при помощи микрофона. Приезжей команде выстоять в таких условиях практически невозможно. Даже потенциальному рекордсмену ЛЧ «Зениту».</p> <p>«Сегодня «Терек» устраивал вечеринку. Арбитру не хватило власти, чтобы остановить игру. Такого я нигде больше не видел» - раздраженно выпалил наставник «Зенита» Андре Виллаш-Боаш после поражения 4:1. Глава Чеченской республики с ответом затягивать не стал. «Думаю, не стоит тратить нервы на слова Виллаш-Боаша. После такого позорного поражения самое время ставить вопрос об ответственности тренера, а не реагировать на его попытки сузить проблему до размеров микрофона» - написал Кадыров в своем инстаграме.</p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8133568" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Разочарование тура. Матч «Крылья Советов» - «Амкар»</strong></span></p> <p>Газон стадиона «Металлург» уже не впервые дает сбой. Но уже очень давно он не был таким черно-зеленым. Куски дерна были разбросаны по всему полю, словно накануне матча в массовом порядке проснулись кроты. Окончательно испортил газон поваливший в Самаре снег. Матч в последний момент решено было не переносить, о чем пришедшие на стадион болельщики жалели все 90 минут матча. Жалели, неспешно дремали, иногда посматривая на часы. «Нам сегодня очень важно было сыграть на ноль. Соперника нулевая ничья тоже устраивала, это было видно по последнему угловому» - к комментариям наставника «Крыльев» Франка Веркаутерена нечего добавить.</p> <p><a href="https:///articles/449986" target="_blank"><strong>Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 17-й тур РФПЛ</strong></a></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8126113" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Открытие тура. Александр Сапета, «Урал»</strong></span></p> <p>Опорник «Урала» проводит один из лучших сезонов в своей карьере. А уж 27 ноября навсегда будет обведено в его календаре разноцветными красками. В матче с «Мордовией» Сапета впервые в карьере отметился дублем, принеся «Уралу» важную победу в борьбе за зону Лиги Европы – 3:1. В бытность игроком «Сатурна» Александр действовал на позиции плеймейкера и по праву являлся одним из главных подающих надежды российского футбола. Умение Сапеты обострить игру вполне может пригодиться и «Уралу».</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Результативность тура. 27 голов</strong></span></p> <p>Самые ошеломительные сюжеты. Самые красивые голы. Самые жаркие скандалы и сенсационные открытия. Все это – РФПЛ 2015/16. Никогда еще Премьер-лига не была такой результативной, азартной и непредсказуемой! За это можно только порадоваться и даже прослезиться.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Символическая сборная</strong></span></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1448953397_orbO3RqecXI.jpg" style="width: 500px; height: 599px;" /></p> <p><strong>Все результаты 17-го тура РФПЛ:</strong></p> <p><a href="https:///online/81049" target="_blank"><strong>«Урал» - «Мордовия» - 3:1</strong></a> (<a href="https:///video/625" target="_blank"><strong>ВИДЕО</strong></a>)</p> <p><a href="https:///online/81048" target="_blank"><strong>«Терек» - «Зенит» - 4:1</strong></a> (<a href="https:///video/631" target="_blank"><strong>ВИДЕО</strong></a>)</p> <p><a href="https:///online/81047" target="_blank"><strong>«Уфа» - «Кубань» - 2:2</strong></a> (<a href="https:///video/629" target="_blank"><strong>ВИДЕО</strong></a>)</p> <p><a href="https:///online/81045" target="_blank"><strong>«Крылья Советов» - «Амкар» - 0:0</strong></a> (<a href="https:///video/630" target="_blank"><strong>ВИДЕО</strong></a>)</p> <p><a href="https:///online/81042" target="_blank"><strong>«Анжи» - ЦСКА – 1:1</strong></a> (<a href="https:///video/638" target="_blank"><strong>ВИДЕО</strong></a>)</p> <p><a href="https:///online/81044" target="_blank"><strong>«Динамо» - «Локомотив» - 2:2</strong></a> (<a href="https:///video/654" target="_blank"><strong>ВИДЕО</strong></a>)</p> <p><a href="https:///online/81043" target="_blank"><strong>«Краснодар» - «Ростов» - 2:1</strong></a> (<a href="https:///video/653" target="_blank"><strong>ВИДЕО</strong></a>)</p> <p><a href="https:///online/81046" target="_blank"><strong>«Рубин» - «Спартак» - 2:2</strong></a> (<a href="https:///video/655" target="_blank"><strong>ВИДЕО</strong></a>)</p>