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«Крылья Советов» вылетели из РФПЛ. Мы будем скучать?

Да, РФПЛ нужна Самара, а Самаре – РФПЛ

«Помню, как на матчи «Крыльев Советов» по 30 тысяч собиралось. На последних же играх болельщиков почти не было, тогда как в Оренбурге и Туле были полные стадионы», – удивляется Виталий Мутко. Вместимость стадиона «Металлург» в Самаре составляет более 30 тысяч. К чемпионату мира-2018 в самом центре города растет 45-тысячная махина. Внешне она напоминает летающую тарелку и оценивается в космические 18 миллиардов рублей. Но нынешняя посещаемость матчей «Крылышек» – совсем не космос и составляет в среднем около шести тысяч зрителей. В прошлом сезоне собиралось на две тысячи больше, зато сейчас на трибунах прибавилось молодежи и убавилось дедушек.

Единственная звезда, которая реально растормошила народ – Шнур, приехавший с «Ленинградом» на 75-летний юбилей самарского клуба. Концерту предшествовал матч против «Зенита», который «Крылья» проиграли (1:3). Билеты на игру одновременно были входом на танцплощадку, собралось же в итоге более 18 тысяч зрителей. Заполнять новую «тарелку» матчами с условной «Тюменью» в ФНЛ хотя бы на треть – нереально. Вывод: нужны сочные матчи РФПЛ (не Шнура же теперь звать каждый раз). С новой инфраструктурой народу на трибунах должно прибавиться.

Нет, клубу пора менять себя и свою работу с болельщиками

«В Самаре, к сожалению, сейчас вот так организован футбол. «Крыльям» нужно начинать строить нормальный клуб, объединять болельщиков и возвращаться», – вылет «Крыльев Советов» из РФПЛ получился неожиданным, но Виталий Мутко уже знает, что нужно для спасения команды. Зимой Самаре подрезали свободу, уменьшив бюджет на 300 миллионов рублей, а это – почти половина денежных запасов. Тогда же «Крылья» пошли на продажу лидеров, подумав, что можно жить и без них: Йоан Молло и Ибрагим Цаллагов укатили в «Зенит», а Тимофей Маргасов запрыгнул в «Локомотив».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Когда в сезоне-2013/14 Самара прощалась с РФПЛ, руководство клуба сходу поставило решительную задачу по возвращению. Сейчас – настораживающая тишина и размытое будущее.

Уместны здесь и глупости. Как, к примеру, было в последнем матче сезона с «Тереком» (1:3), когда в рамках антитеррористической акции болельщикам запретили проносить на стадион зонты. Без предупреждения – хотя над «Металлургом» затянул ливень. Такие бредни и непонятки могут затащить «Крылья Советов» в одну воронку с «Мордовией», которая, вылетев из РФПЛ, утонула в ФНЛ и отправилась в ПФЛ. А Саранск, кстати, тоже примет чемпионат мира-2018.

Да, у них есть самый продвинутый футболист РФПЛ

Евгений Башкиров – самый рок-н-ролльный парень в РФПЛ. И плевать, что с игрой у него не всегда задается. Голов от него в этом сезоне Самара не увидела, зато более разностороннего футболиста еще не встречала. Впрочем, как и вся РФПЛ.

Башкиров жарит панк-рок на сцене с «Тараканами», под гитару исполняет со Шнуром на улице в Питере, пишет стихи, цитирует Бродского, умеет играть на нескольких музыкальных инструментах и регулярно читает литературу. Такие люди очень нужны футболу России − и желательно на самом верху.

Нет, главный тренер Скрипченко – сомнительная фигура

Главный тренер Вадим Скрипченко в Самаре позиционируется у болельщиков неоднозначно. Одним нравится живой стиль игры «Крыльев» в атаке (хотя и пожары в обороне команды участились в разы). Другие недоумевают, почему Франк Веркаутерен не получил лишнего шанса. С бельгийцем «Крылья» плотно закрывались в обороне, но при этом клепали положительные результаты.

В плюсах Веркаутерена – его открытость для болельщиков или СМИ и готовность к конструктивной беседе. Скрипченко же закрылся в панцире, откуда редко подает голос, прихватил с собой сомнительный бэкграунд со скандальным уходом из «Урала». Возможно, менять уже что-то поздно – слухи отправляют белорусского специалиста в отставку.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Да, «Крылья» – это ностальгия

Вы же помните, как «Крылья Советов» выходили в еврокубки с молодым Леонидом Слуцким, комментатор «Матч ТВ» Евгений Савин «углом головы» закидывал мячи в ворота и становился местной легендой, длиннющий Ян Коллер пугал всех одним внешним видом, а Андрей Тихонов в качестве играющего тренера топил под финиш карьеры. Самаре есть что вспомнить и есть чем гордиться. В напоминание нам: клуб не из столицы может и без денег бодро выступать и приятно удивлять.

«В таком городе, как Самара, футбол всегда должен быть в Премьер-лиге, а мы оказались, можно сказать, на дне. Стыдно», – досадует Сергей Корниленко. Пробитое «Крыльями» дно выглядит немного нелепым с учетом того, что это лишь второй вылет команды из РФПЛ в истории. В 2014 году самарский клуб впервые рухнул в ФНЛ. Теперь же возвращение должно быть моментальным, иначе засосать может так, что от команды останутся только воспоминания.

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Главные моменты чемпионата России-2016/17

Россия. Премьер-лига Россия Крылья Советов Башкиров Евгений Веркаутерен Франк Скрипченко Вадим
Комментарии (19)
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Ильгизар И
1495529410
В ФНЛ проще жить
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Zigagurt
1495533560
Да и хрен с ними, чего хотели, то и добились
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Sviro
1495533715
Чего достойны, там и оказались! Сыграли роль статиста и истоника лёгких очков. Проигрывали доже более слабым командам, даже в домашних матчах. Для меня пример - Ростов! Даже во время финансовых проблем играли до последней минуты из последних сил. Крылья же сливали игру до выхода на поле! Регулярно пропускали мяч чуть ли не на первых минутах. Позор! Но ещё больший позор Спартаку за слив игры арсеналу! Зауважал было Спартак, но после этого....... Мелочные души.
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den161
1495534596
Жаль крылья. Команда и город с давними футбольными традициями и историей
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D'achkov
1495569344
надеюсь что они через год вернутся
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Abrekkk
1495642349
Не жаль совсем, наоборот, очень рад!!! Желаю крысам сгнить в ПФЛ
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МУМИЁ
1495730166
Нет, пусть набираются опыта в ФНЛ а там видно будет.
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Svoysvoemubrat
1499057510
Мне жаль КС, симпатичная команда, но лидеров нужно держать
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