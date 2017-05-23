«Крылья Советов» вылетели из РФПЛ. Мы будем скучать?

Да, РФПЛ нужна Самара, а Самаре – РФПЛ

«Помню, как на матчи «Крыльев Советов» по 30 тысяч собиралось. На последних же играх болельщиков почти не было, тогда как в Оренбурге и Туле были полные стадионы», – удивляется Виталий Мутко. Вместимость стадиона «Металлург» в Самаре составляет более 30 тысяч. К чемпионату мира-2018 в самом центре города растет 45-тысячная махина. Внешне она напоминает летающую тарелку и оценивается в космические 18 миллиардов рублей. Но нынешняя посещаемость матчей «Крылышек» – совсем не космос и составляет в среднем около шести тысяч зрителей. В прошлом сезоне собиралось на две тысячи больше, зато сейчас на трибунах прибавилось молодежи и убавилось дедушек.

Единственная звезда, которая реально растормошила народ – Шнур, приехавший с «Ленинградом» на 75-летний юбилей самарского клуба. Концерту предшествовал матч против «Зенита», который «Крылья» проиграли (1:3). Билеты на игру одновременно были входом на танцплощадку, собралось же в итоге более 18 тысяч зрителей. Заполнять новую «тарелку» матчами с условной «Тюменью» в ФНЛ хотя бы на треть – нереально. Вывод: нужны сочные матчи РФПЛ (не Шнура же теперь звать каждый раз). С новой инфраструктурой народу на трибунах должно прибавиться.

Нет, клубу пора менять себя и свою работу с болельщиками

«В Самаре, к сожалению, сейчас вот так организован футбол. «Крыльям» нужно начинать строить нормальный клуб, объединять болельщиков и возвращаться», – вылет «Крыльев Советов» из РФПЛ получился неожиданным, но Виталий Мутко уже знает, что нужно для спасения команды. Зимой Самаре подрезали свободу, уменьшив бюджет на 300 миллионов рублей, а это – почти половина денежных запасов. Тогда же «Крылья» пошли на продажу лидеров, подумав, что можно жить и без них: Йоан Молло и Ибрагим Цаллагов укатили в «Зенит», а Тимофей Маргасов запрыгнул в «Локомотив».

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Когда в сезоне-2013/14 Самара прощалась с РФПЛ, руководство клуба сходу поставило решительную задачу по возвращению. Сейчас – настораживающая тишина и размытое будущее.

Уместны здесь и глупости. Как, к примеру, было в последнем матче сезона с «Тереком» (1:3), когда в рамках антитеррористической акции болельщикам запретили проносить на стадион зонты. Без предупреждения – хотя над «Металлургом» затянул ливень. Такие бредни и непонятки могут затащить «Крылья Советов» в одну воронку с «Мордовией», которая, вылетев из РФПЛ, утонула в ФНЛ и отправилась в ПФЛ. А Саранск, кстати, тоже примет чемпионат мира-2018.

Да, у них есть самый продвинутый футболист РФПЛ

Евгений Башкиров – самый рок-н-ролльный парень в РФПЛ. И плевать, что с игрой у него не всегда задается. Голов от него в этом сезоне Самара не увидела, зато более разностороннего футболиста еще не встречала. Впрочем, как и вся РФПЛ.

Башкиров жарит панк-рок на сцене с «Тараканами», под гитару исполняет со Шнуром на улице в Питере, пишет стихи, цитирует Бродского, умеет играть на нескольких музыкальных инструментах и регулярно читает литературу. Такие люди очень нужны футболу России − и желательно на самом верху.

Нет, главный тренер Скрипченко – сомнительная фигура

Главный тренер Вадим Скрипченко в Самаре позиционируется у болельщиков неоднозначно. Одним нравится живой стиль игры «Крыльев» в атаке (хотя и пожары в обороне команды участились в разы). Другие недоумевают, почему Франк Веркаутерен не получил лишнего шанса. С бельгийцем «Крылья» плотно закрывались в обороне, но при этом клепали положительные результаты.

В плюсах Веркаутерена – его открытость для болельщиков или СМИ и готовность к конструктивной беседе. Скрипченко же закрылся в панцире, откуда редко подает голос, прихватил с собой сомнительный бэкграунд со скандальным уходом из «Урала». Возможно, менять уже что-то поздно – слухи отправляют белорусского специалиста в отставку.

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Да, «Крылья» – это ностальгия

Вы же помните, как «Крылья Советов» выходили в еврокубки с молодым Леонидом Слуцким, комментатор «Матч ТВ» Евгений Савин «углом головы» закидывал мячи в ворота и становился местной легендой, длиннющий Ян Коллер пугал всех одним внешним видом, а Андрей Тихонов в качестве играющего тренера топил под финиш карьеры. Самаре есть что вспомнить и есть чем гордиться. В напоминание нам: клуб не из столицы может и без денег бодро выступать и приятно удивлять.

«В таком городе, как Самара, футбол всегда должен быть в Премьер-лиге, а мы оказались, можно сказать, на дне. Стыдно», – досадует Сергей Корниленко. Пробитое «Крыльями» дно выглядит немного нелепым с учетом того, что это лишь второй вылет команды из РФПЛ в истории. В 2014 году самарский клуб впервые рухнул в ФНЛ. Теперь же возвращение должно быть моментальным, иначе засосать может так, что от команды останутся только воспоминания.

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