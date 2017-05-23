Главные моменты чемпионата России-2016/17

Открытие трех новых стадионов, последний матч Слуцкого в ЦСКА, выход Лоськова, скандалы в Санкт-Петербурге и чемпионство «Спартака». «Бомбардир» делится воспоминаниями о прошедшем сезоне чемпионата России.

Три стартовых матча сезона-2016/17 принесли лишь один (!) забитый мяч, и тот удалось оформить защитнику еще тогда «Ростова» Новосельцеву. На следующий день пошло повеселее, но гости так ни одного гола и не забили. А «Спартак» начал задорно, забив четыре гола «Арсеналу».

Через неделю пока «Спартак» увольнял тренера, «Краснодар» выиграл крупно второй матч подряд (3:0 – «Томь», 4:0 – «Терек»). Четыре из семи голов – на счету Смолова.

«Локомотив» тогда грустно отпраздновал 80-летие с момента завоевания своего первого трофея – Кубка СССР. Игроки вышли в специальной ретроформе в матче против «Томи» и неожиданно сыграли вничью 2:2, ведя в два гола по ходу игры.

Третий тур стартовал с огненного матча в Санкт-Петербурге – «Ростов» забил дважды уже к 14-й минуте из-за ужасов в защите «Зенита». Но затем потерял удаленного Гацкана и проиграл 2:3.

На первый перерыв на матчи сборных «Спартак» уходил лидером после пяти туров, лишь однажды потеряв очки. А затративший почти 40 миллионов евро на покупку игроков «Рубин» – не смог обыграть даже «Оренбург» и укатился в зону стыков.

В шестом туре ЦСКА успешно открыл свой новый стадион, разгромив в первом домашнем матче «Терек» со счетом 3:0.

Спустя день состоялось первое московское дерби – «Спартак» принимал «Локомотив». Гол был забит всего один – победу красно-белым принес точный удар Ивелина Попова.

Через неделю громче заговорили о новом вратарском имени в РФПЛ – «Уфа» победила в гостях «Локомотив», а ее вратарь Андрей Лунев отразил пенальти в исполнении Пейчиновича.

В восьмом туре не справился и «Спартак». Как потом оказалось, только с «Уфой» красно-белые и теряли очки в домашних матчах, все остальные 14 – выиграли. Лунев вновь проявил себя с лучшей стороны, а Массимо Каррера пообещал сжечь нефартовый костюм.

Второго октября разразился судейский скандал – «Спартак» был жутко недоволен уровнем арбитража в принципиальном матче против «Зенита» (2:4).

«Краснодар» в 11-м туре провел свой первый матч РФПЛ на новом стадионе. У «Амкара» удалось выиграть благодаря голу Газинского.

А в 12-м туре грянуло супердерби, в котором спартаковцы выиграли 3:1 у ЦСКА. За неделю до него армейцы проиграли еще и «Локомотиву» (0:1).

Спустя день о дерби уже мало кто вспоминал – все кляли «Урал» и «Терек», обвиняя их в неспортивном характере матча. Грозненцы выиграли 4:1 после чудовищных ошибок обороны и вратаря екатеринбургской команды. Тренер «Урала» Вадим Скрипченко подал в отставку.

В начале ноября команды разразились голами: ЦСКА и «Амкар» забили друг другу по два мяча, «Краснодар» и «Оренбург» – по три, вничью 2:2 сыграли «Крылья Советов» и «Урал», а «Уфа» проиграла 2:3 «Рубину». «Локомотив» решил не отставать и затолкал четыре гола в ворота «Анжи». И благодаря этой победе хоть немного оторвался от зоны стыковых матчей.

27 ноября завершился первый круг чемпионата. Точку в нем поставил шикарный гол в падении через себя в ворота «Зенита» Торнике Окриашвили – форварда «Краснодара». Благодаря этому голу «Спартак» оторвался от питерцев на шесть очков.

Последний тур в 2016-м году, последний матч Леонида Слуцкого во главе ЦСКА в РФПЛ. И очень легкая победа 4:0 над «Уралом», причем все четыре гола были забиты в первом тайме всего за 15 минут.

Пару дней спустя Денис Глушаков закрепил успех «Спартака» в году, снова забив победный гол из-за пределов штрафной, на этот раз «Рубину». В 2017-й красно-белые вступили на вершине таблицы с пятиочковым отрывом от ближайшего преследователя.

Чемпионат возобновился в начале марта – «Ростов» заколотил шесть мячей ослабевшей «Томи», «Краснодар» и «Спартак» забили друг другу по два гола, а ЦСКА и «Зенит» отыграли очень скучную нулевую ничью и больше спорили с судьей, чем играли в футбол.

Александр Самедов, тем временем, триумфально вернулся в «Спартак», принеся ему победу в тяжелейшей игре с «Анжи».

Через пару дней Ари наблюдал с трибуны, как его бывшая команда обыгрывает нынешнюю – «Краснодар» приехал в гости к «Локомотиву» и победил ее со счетом 2:1.

«Спартак» в 20-м туре был менее успешен на «Локомотиве», лишь избежав поражения после того, как счет открыл Ари. Красно-белые сохранили отрыв в шесть очков, пройдя 2/3 сезона, «Локо» застрял на десятом месте. А еще в матче был вот такой баннер с намеком.

Апрельский этап команда Виктора Гончаренко начала с победы над «Крыльями Советов». Яркий матч, красивые голы и даже интрига, в итоге – 2:1.

День спустя настроение у армейских болельщиков могло стать еще лучше, но «Оренбург» не удержал ничью в игре со «Спартаком». Спас спартаковцев на пятой добавленной минуте Квинси Промес – 3:2.

В 22-м туре «Зенит» неожиданно потерял очки в матче с «Анжи» – 1:1. При этом мог даже и проиграть. Очень вдохновенно сыграла пара экс-спартаковцев – Яковлев за «Анжи» забил, а Паршивлюк ему ассистировал, а затем еще и вынудил удалиться Ломбертса.

Ну а 16-го апреля состоялся центральный матч всего второго круга – «Спартак» – «Зенит». Фанаты хозяев сначала продемонстрировали народное творчество в ответ на бесконечные жалобы Мирчи Луческу на судейство ...

… а затем и отпраздновали важнейшую победу 2:1, которая позволила красно-белым оторваться аж на 10 очков от ЦСКА и 11 от «Зенита».

В паршивеньком настроении «Зенит» открывал свой новый стадион. И стартовая игра с «Уралом» тут же вышла скандальной – гости доигрывали матч семью полевыми игроками, получив три красные карточки. И проиграли 0:2.

Ближе к концу апреля все ждали матча ЦСКА – «Спартак». Армейцы за несколько дней до этого уже грохнули в дерби «Локомотив» – 4:0. Особенно шикарен был Витиньо со своим голом и двумя голевыми передачами. Впрочем, он и так этой весной зажег.

Но два дерби подряд ЦСКА на одном уровне провести не смог и свой главный матч весны все же проиграл. «Спартак» же пришел за золотом…

… отбившись от яростных атак ЦСКА, вытерпел, повел в счете, затем обменялся с соперником голами, передохнул во время «дымовой» паузы …

… и довел матч до важнейшей победы. Теперь уж никто не сомневался в том, кто станет чемпионом России.

В следующем туре «Спартак» лишь 1:0 обыграл «Томь» благодаря голу с пенальти Промеса после падения в штрафной Глушакова.

А спартаковское чемпионство оформил тот, кто часто красно-белых обижал – Мбенгуе забил победный гол «Терека» в ворота «Зенита» на ужасном поле нового стадиона, и «Спартак» за три тура до конца выиграл чемпионат. Отчаянные попытки зенитовцев спасти хотя бы ничью – ни к чему не привели.

В 28-м туре «Локомотив» проводил из большого футбола Дмитрия Лоськова – 43-летний ветеран сыграл 12 минут в матче с «Оренбургом» и был заменен на Алексея Миранчука.

«Спартак», тем временем, готовился отпраздновать чемпионство на своем стадионе. Красно-белые разгромили со счетом 3:0 «Терек», а после финального свистка на поле выбежали болельщики.

А завершился праздник вручением кубка для чемпионов России.

Фото: bombardir.ru, fc-zenit.ru, fckrasnodar.ru, fc-ural.ru, fcorenburg.ru, rfpl.org