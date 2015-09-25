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  • Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 10-й тур РФПЛ

Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 10-й тур РФПЛ

<p><em>«Бомбардир» продолжает битву прогнозов, в которой сотрудники редакции стараются опередить известного агента Алексея Сафонова. В десятом туре вызов президенту «СА-Футбольное агентство» бросает корреспондент Ульяна Лукьянченко.</em></p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///online/80987" target="_blank"><strong>ЦСКА – «Локомотив» - 1:1</strong></a></p> <p><strong>Алексей Сафонов.</strong> <em>Прогноз 1:1.</em> ЦСКА имеет фору по очкам, поэтому будет играть вполне спокойно. Обе команды измотаны еврокубками, поэтому ставлю на ничью.</p> <p><strong>Ульяна Лукьянченко.</strong> <em>Прогноз 2:2</em>. Команды подошли друг к другу с примерно одинаковым багажом, поэтому будет ничья. В первом тайме армейцы могут пропустить быстрый гол, а во втором – начать исправлять свои ошибки. Как это часто и бывает. Хотя при этом женская солидарность внутри меня вопит о том, чтобы поставить на «Локо». Даже не знаю почему.</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///online/80992" target="_blank"><strong>«Спартак» - «Зенит» - 2:2</strong></a></p> <p><strong>А.С</strong>. <em>Прогноз 1:2.</em> Широков и Дзюба постараются забить своей бывшей команде. В любом случае «Зенит» не позволит себе снова терять очки, ведь стремится в Лигу чемпионов в следующем сезоне.</p> <p><strong>У.Л.</strong><em> Прогноз 0:2.</em> «Спартак» выглядит неважно. «Зенит» устает, играя по всем фронтам. И все-таки мотивации у некоторых игроков «Зенита» достаточно, чтобы питерский клуб одержал победу в этом поединке.</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///online/80990" target="_blank"><strong>«Анжи» - «Уфа» - 1:1</strong></a></p> <p><strong>А.С.</strong> <em>Прогноз 2:0</em>. «Анжи» играет на своем поле при поддержке своих болельщиков. К тому же, если махачкалинский клуб вновь не выиграет, то Юрий Павлович вернется в Москву, а хотелось бы, конечно, чтобы он еще поработал.</p> <p><strong>У.Л.</strong> <em>Прогноз 1:0.</em> Обе команды не без проблем. Но, скорее всего, родные стены вдохновят «Анжи» на гол. Хотя бы один.</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///online/80986" target="_blank"><strong>«Крылья Советов» - «Динамо» - 0:0</strong></a></p> <p><strong>А.С.</strong><em> Прогноз 1:1.</em> «Крылья» неплохо выглядят в этом сезоне. Но преимущество «Динамо» в том, что Кобелев не так давно тренировал самарцев и прекрасно знает их способности. Будет игра равных команд как по подбору игроков, так и по всему остальному.</p> <p><strong>У.Л.</strong> <em>Прогноз. 0:0.</em> Мне кажется, голов в этом матче не будет. При этом менее напряженным он от этого не станет.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443191885_Руба.JPG" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///online/80989" target="_blank"><strong>«Рубин» - «Урал» - 1:2</strong></a></p> <p><strong>А.С.</strong> <em>Прогноз 2:0</em>. «Рубин» уже сыграл сто матчей на ноль, 101-ый, я уверен, тоже будет без пропущенных мячей. Казанцам тяжело со сменой тренера, хотя это может стать стимулом биться за очки и постараться ради болельщиков. Ставлю на победу «Рубина».</p> <p><strong>У.Л.</strong> <em>Прогноз 1:2</em>. 100 матчей? Ничего себе! Но 101-го не будет:) «Рубин» переживает непростой период. Зато «Урал» выглядит очень неплохо. Составляем пропорцию из этих двух предложений и получаем стандартный женский вывод – выиграет тот, кто сейчас посильнее.</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///online/80988" target="_blank"><strong>«Краснодар» - «Терек» - 1:1</strong></a></p> <p><strong>А.С. </strong><em>Прогноз 1:0</em>. Выиграет команда, которая выше по классу. И хотя «Краснодар» устает, играя на трех фронтах, но в этом матче свой шанс не упустит. Все-таки команда захочет побороться за выход в Лигу Европы в следующем сезоне.</p> <p><strong>У.Л. </strong><em>Прогноз 1:1</em>. Думаю, что ничья. Команды идут в чемпионате примерно вровень. С тем отличием, что «Краснодар» отдувается за всех и в других состязаниях. Усталость не знает усталости, поэтому вряд ли увидим множество голов и с той, и с другой стороны.</p> <p><a href="https:///online/80991" target="_blank"><strong>«Амкар» - «Мордовия» - 2:1</strong></a></p> <p><strong>А.С. </strong><em>Прогноз 1:0. </em>Команды равные. Скажется здесь именно то, что «Амкар» играет дома. Болельщики и родные стены дадут пермякам воодушевления.</p> <p><strong>У.Л.</strong> <em>Прогноз 1:1.</em> Вряд ли повторится «саранское побоище» с десятью забитыми голами. Хотя как было бы круто в каждом туре видеть подобный матч. Думаю, что в Перми будет ничья. Но по мячу забьют.</p> <p><a href="https:///online/80993" target="_blank"><strong>«Ростов» - «Кубань» - 2:1</strong></a></p> <p><strong>А.С.</strong> <em>Прогноз 0:1</em>. «Кубань» почувствовала свою игру, хорошо показала себя со «Спартаком». У «Ростова» скажется та неразбериха с финансами, которая до сих пор существует. В футболе мелочей не бывает.</p> <p><strong>У.Л.</strong><em> Прогноз 0:2.</em> Ставлю на победу «Кубани». Почему? Ой, мальчики, все. Просто интуиция.</p> <p><u><strong>10 тур:</strong></u></p> <p><strong>Алексей Сафонов - "Бомбардир" - 10:15</strong></p> <p><u><strong>Итоговый счет:</strong></u></p> <p><strong>Алексей Сафонов - "Бомбардир" - 59:76</strong></p> <p><strong>Правила подсчета очков:</strong></p> <p><em>Точный счет - 4 балла</em></p> <p><em>Точная разность мячей - 3 балла</em></p> <p><em>Точный исход - 2 балла</em></p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///articles?id=442674" target="_blank">Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 9-й тур РФПЛ</a></strong></p>

Россия. Премьер-лига Россия ЦСКА Зенит Крылья Советов Мордовия Дзюба Артем Широков Роман Промес Квинси Слуцкий Леонид Семин Юрий Веркаутерен Франк
Комментарии (2)
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андрей андреев
1443246421
Ростов-Кубань 2-1
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андрей андреев
1443466068
Куда за призом приходить?
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