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    Экс-тренер «Крыльев» объяснил провал Лукаку на ЧМ-2022

    Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен назвал причину слабой игры нападающего сборной Бельгии Ромелу Лукаку на чемпионате мира-2022.

    «Лукаку – жертва травмы. Для футболиста очень сложно влиться в игру сразу после нескольких месяцев восстановления. Каждому нужно набирать оптимальную форму к чемпионату мира, чтобы забивать голы.

    Ему пришлось восстанавливаться в короткие сроки, а это постоянное давление. Всe это сказалось на Ромелу. Но не нужно винить его во всeм, в том числе в невыходе Бельгии из группы.

    Если бы Бельгия прошла в 1/8 или 1/4 финала, то ему могло бы хватить времени», – сказал Веркаутерен.

    • Лукаку поучаствовал в 2 из 3 матчей Бельгии на ЧМ-2022.
    • В обоих случаях он выходил на замену.
    • Форвард не отличился голевыми действиями.
    • В решающей игре с Хорватией (0:0) бельгиец упустил 4 голевых момента за тайм.

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    Источник: «Чемпионат»

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