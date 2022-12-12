Экс-тренер «Крыльев» объяснил провал Лукаку на ЧМ-2022

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен назвал причину слабой игры нападающего сборной Бельгии Ромелу Лукаку на чемпионате мира-2022.

«Лукаку – жертва травмы. Для футболиста очень сложно влиться в игру сразу после нескольких месяцев восстановления. Каждому нужно набирать оптимальную форму к чемпионату мира, чтобы забивать голы.

Ему пришлось восстанавливаться в короткие сроки, а это постоянное давление. Всe это сказалось на Ромелу. Но не нужно винить его во всeм, в том числе в невыходе Бельгии из группы.

Если бы Бельгия прошла в 1/8 или 1/4 финала, то ему могло бы хватить времени», – сказал Веркаутерен.

Лукаку поучаствовал в 2 из 3 матчей Бельгии на ЧМ-2022.

В обоих случаях он выходил на замену.

Форвард не отличился голевыми действиями.

В решающей игре с Хорватией (0:0) бельгиец упустил 4 голевых момента за тайм.

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