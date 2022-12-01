У этого провала Бельгии есть свой символ – Лукаку: он смазал 4 (!!!) момента в решающем матче с Хорватией

Перед стартом чемпионата мира в Катаре Роберто Мартинес миллион и двадцать пять раз отвечал на вопросы о золотом поколении. Самой яркой была такая цитата: «Поколение оценивается не только по наличию или отсутствию трофеев. Стабильность и самоотдача наших игроков были очень важны, чтобы обеспечить наследие на ближайшие 20-30 лет. Это фундаментальная вещь. Это поколение заслуживает титула, и мы едем за ним в Катар».

Самодеяно? Немного. Но за Бельгией сила: гениальный Де Брейне, таранный Лукаку, реактивный Азар, умный Витсель. В протоколе у Бельгии была примерно такая характеристика. На поле все оказалось совсем по-другому.

Стартовый матч – неуверенный шлепок по щеке Канады, которая потом первая вылетела из группы.

Вторая встреча – шлепок, но уже по щеке Бельгии и от Марокко. В итоге бельгийцы подошли к третьему туру на третьей строчке с очень сложной задачей на матч – обыграть хорватов.

В итоге получилось 0:0. У Бельгии было не так много рвения, прессинга, а большинство (четыре) моментов было у Ромелу Лукаку. И все он ужасно смазал.

Момент №1 – попал в штангу, когда ворота были почти пустыми.

Момент №2 – бил головой по пустым воротам и снова промазал.

Момент №3 – подставил ногу после удара партнера, но мяч прошел мимо ворот.

Момент №4 – Лукаку принял мяч грудью и не затолкал его в ворота Хорватии.

Эмоции Лукаку:

В итоге Бельгия так и осталась на третьем месте в группе и после отличного ЧМ-2018 спустя четыре года не вышла даже в плей-офф. А из группы F в решающий раунд вышли Хорватия и Марокко:

Фото: скриншоты с сайта «Матч ТВ», Keystone Press Agency, XinHua