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    У этого провала Бельгии есть свой символ – Лукаку: он смазал 4 (!!!) момента в решающем матче с Хорватией

    Перед стартом чемпионата мира в Катаре Роберто Мартинес миллион и двадцать пять раз отвечал на вопросы о золотом поколении. Самой яркой была такая цитата: «Поколение оценивается не только по наличию или отсутствию трофеев. Стабильность и самоотдача наших игроков были очень важны, чтобы обеспечить наследие на ближайшие 20-30 лет. Это фундаментальная вещь. Это поколение заслуживает титула, и мы едем за ним в Катар».

    Самодеяно? Немного. Но за Бельгией сила: гениальный Де Брейне, таранный Лукаку, реактивный Азар, умный Витсель. В протоколе у Бельгии была примерно такая характеристика. На поле все оказалось совсем по-другому.

    Стартовый матч – неуверенный шлепок по щеке Канады, которая потом первая вылетела из группы.

    Вторая встреча – шлепок, но уже по щеке Бельгии и от Марокко. В итоге бельгийцы подошли к третьему туру на третьей строчке с очень сложной задачей на матч – обыграть хорватов.

    В итоге получилось 0:0. У Бельгии было не так много рвения, прессинга, а большинство (четыре) моментов было у Ромелу Лукаку. И все он ужасно смазал.

    Момент №1 – попал в штангу, когда ворота были почти пустыми.

    Момент №2 – бил головой по пустым воротам и снова промазал.

    Момент №3 – подставил ногу после удара партнера, но мяч прошел мимо ворот.

    Момент №4 – Лукаку принял мяч грудью и не затолкал его в ворота Хорватии.

    В итоге Бельгия так и осталась на третьем месте в группе и после отличного ЧМ-2018 спустя четыре года не вышла даже в плей-офф. А из группы F в решающий раунд вышли Хорватия и Марокко:

    Фото: скриншоты с сайта «Матч ТВ»

    Источник: Бомбардир

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    Сегодня, 20:05
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +9601

      САДЫЧОК 16 минут назад

      Всегда говорил , что у Бельгии самый Бездарный Тренер , даже не тренер и даже не физрук !
      Уничтоживший Наинтголана , Фелайени и др ! Который играл в 4 защитника , при счете 0-2 , когда команда летела !
      Гнать , с позором , этого никчемного тренера !

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