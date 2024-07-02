В сборной Бельгии назвали сильные качества Тедеско

Спортивный директор сборной Бельгии Франк Веркаутерен оценил главного тренера команды Доменико Тедеско.

– В чем самые сильные стороны Тедеско как тренера и личности?

– Прозрачность. Он называет вещи своими именами, он всегда прям и честен. В нем нет двойного дна, с ним все очень четко и понятно. Также – уверенность, которой он не только обладает сам, но и передает многим людям. Но прежде ее в их глазах надо завоевать, и он умеет это делать.

– Работа Тедеско в «Спартаке» была одной из причин, почему его взяли в сборную Бельгии?

– Разумеется. Я получил немало инсайдерской информации на этот счет, это было частью моей работы. Поговорил с людьми, тогда работавшими в «Спартаке», многое разузнал. Мне помогли друзья и отношения, сформировавшиеся за годы работы в России. Когда ищу игроков или тренеров, находясь на разных должностях, всегда использую собственный опыт и взгляд. Но слушаю и других людей, которые знают футбол, даже если они – не тренеры. Все эти люди позволили составить четкую картину того, что Тедеско там делал, и она была весьма позитивной.