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    Веркаутерен живет в Подмосковье. Он не работает в РПЛ с 2016 года

    Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен рассказал, что проживает в России.

    «Я в Химках! Три недели назад вернулся в Россию из Бельгии. Сейчас здесь живу с дочкой и женой.

    Пока что не планирую уезжать. Моя дочка родилась в Самаре, у неe российский паспорт.

    Я приехал три недели назад – как раз РПЛ закончилась. Надеюсь, что смогу посетить ещe много матчей. Я сказал местным, что мы будем на играх после возобновления сезона.

    Могу посмотреть некоторые матчи по телевизору. Но, например, на «Химки» с «Крыльями Советов» я ходил смотреть вживую. На «Торпедо» я тоже ходил на стадион, потому что там были ребята, которых я знаю.

    Смотрел «Зенит»«Спартак». Конечно, слежу за турнирной таблицей, за результатами игр», – заявил Веркаутерен.

    • 66-летний бельгиец не работает в РПЛ с 2016 года.
    • С 2014-го по 2016-й он возглавлял «Крылья».
    • Последней командой Веркаутерена был «Антверпен».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2840

      Nerlinger 1 час назад

      Прижился на водке и пельменях ....

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