Веркаутерен живет в Подмосковье. Он не работает в РПЛ с 2016 года

Прижился на водке и пельменях ....
Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен рассказал, что проживает в России.
«Я в Химках! Три недели назад вернулся в Россию из Бельгии. Сейчас здесь живу с дочкой и женой.
Пока что не планирую уезжать. Моя дочка родилась в Самаре, у неe российский паспорт.
Я приехал три недели назад – как раз РПЛ закончилась. Надеюсь, что смогу посетить ещe много матчей. Я сказал местным, что мы будем на играх после возобновления сезона.
Могу посмотреть некоторые матчи по телевизору. Но, например, на «Химки» с «Крыльями Советов» я ходил смотреть вживую. На «Торпедо» я тоже ходил на стадион, потому что там были ребята, которых я знаю.
Смотрел «Зенит» – «Спартак». Конечно, слежу за турнирной таблицей, за результатами игр», – заявил Веркаутерен.
- 66-летний бельгиец не работает в РПЛ с 2016 года.
- С 2014-го по 2016-й он возглавлял «Крылья».
- Последней командой Веркаутерена был «Антверпен».
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