«Торпедо» заинтересовано в назначении экс-тренера «Крыльев Советов»

Стало известно, какой иностранный тренер может возглавить «Торпедо» вместо уволенного Олега Кононова.
Московский клуб заинтересован в назначении Франка Веркаутерена, который известен по работе в «Крыльях Советов».
Если 68-летний бельгиец примет предложение торпедовцев, то не станет их главным тренером де-юре из-за устаревшей лицензии. В таком случае официально команду примет Андрей Каряка.
- Веркаутерен выводил «Крылья» в РПЛ в период работы с 2014 по 2016 год.
- С «Андерлехтом» и «Генком» он выигрывал чемпионат Бельгии.
- Франк не тренирует с 2021 года.
- Его последнее место работы – должность спортивного директора в сборной Бельгии.
Источник: Metaratings