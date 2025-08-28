«Торпедо» заинтересовано в назначении экс-тренера «Крыльев Советов»

Стало известно, какой иностранный тренер может возглавить «Торпедо» вместо уволенного Олега Кононова.

Московский клуб заинтересован в назначении Франка Веркаутерена, который известен по работе в «Крыльях Советов».

Если 68-летний бельгиец примет предложение торпедовцев, то не станет их главным тренером де-юре из-за устаревшей лицензии. В таком случае официально команду примет Андрей Каряка.