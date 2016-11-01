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Веркаутерен ждет от «Крыльев Советов» предложение о компенсации

1 ноября 2016, 18:24
5

Главный тренер «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен, отправленный сегодня в отставку со своей должности, заявил, что надеется получить от руководства самарского клуба документ с предложением о денежной компенсации. Ранее пресс-служба «Крыльев» сообщила, что договор был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

«В дополнение к заявлению о том, что я больше не работаю в «Крыльях Советов», получил официальное уведомление об увольнении. Должен прийти еще один документ с предложением о компенсации. Клуб принял решение о расторжении в одностороннем порядке контракта, в котором есть положение о неустойке. Спасибо болельщикам «Крыльев Советов» за поддержку. Желаю команде победить в субботу», – сказал бельгийский специалист.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Веркаутерен Франк
Комментарии (5)
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Aztec58
1478015419
С этим будет посложнее, ага.
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Victor.Vings
1478017062
Чисто по мужски, было- бы подать самому в отставку и не требовать компенсации, я думаю ему и так хорошо платили в Крыльях. Крылья на последнем месте и игра совсем не о чем. Даже с таким составом можно играть лучше :(
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yorgenbarenz
1478023722
"Веркаутерен покинул Крылья Советов по взаимному согласию".Хоть бы за словами следили.
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h3LL1k
1478029559
печально то что всё так получается на самом деле(((
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