Веркаутерен ждет от «Крыльев Советов» предложение о компенсации

Главный тренер «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен, отправленный сегодня в отставку со своей должности, заявил, что надеется получить от руководства самарского клуба документ с предложением о денежной компенсации. Ранее пресс-служба «Крыльев» сообщила, что договор был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

«В дополнение к заявлению о том, что я больше не работаю в «Крыльях Советов», получил официальное уведомление об увольнении. Должен прийти еще один документ с предложением о компенсации. Клуб принял решение о расторжении в одностороннем порядке контракта, в котором есть положение о неустойке. Спасибо болельщикам «Крыльев Советов» за поддержку. Желаю команде победить в субботу», – сказал бельгийский специалист.