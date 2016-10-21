Совет директоров «Крыльев Советов» завтра обсудит будущее Веркаутерена

Завтра состоится экстренное заседание совета директоров «Крыльев Советов», единственной темой которого будет продолжение сотрудничества с главным тренером Франком Веркаутереном.

Сообщается, что ничья в матче 11-го тура РФПЛ против «Арсенала» расценивается руководством клуба как неудача. При этом у специалиста есть и сторонники, которые будут его поддерживать.

Кроме того, в случае увольнения клуб должен будет выплатить Веркаутерену компенсацию в размере одного миллиона евро, а на сегодняшний день самарцы не могут позволить себе потратить такую сумму.

Сам Веркаутерен, по информации источника, хочет остаться в клубе.

После 11 матчей РФПЛ «Крылья Советов» имеют семь очков и находятся на последнем месте.