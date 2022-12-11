Экс-тренер «Крыльев» прокомментировал информацию, что он может возглавить сборную Бельгии

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен отреагировал на информацию о том, что он может возглавить сборную Бельгию. Об этом ранее сообщило издание Voetbalnieuws.de.
«Неправда, что я могу возглавить сборную Бельгии. Уважаю СМИ и работу журналистов, но многие вбрасывают неправдивую информацию. Или выдают свое личное мнение за инсайд – примерно так там и оказалось мое имя. Выбирать будет Федерация. Ведь Роберто Мартинес совмещал две должности – тренера и технического директора. Сначала они определятся с новым тренером, а потом будут вступать в переговоры. Я не думаю, что решение будет принято в течение двух-трех дней.
Я никак не контактировал с Федерацией футбола Бельгии. Не знаю, какого именно специалиста они хотят найти», – сказал Веркаутерен.
- Веркаутерен работал в «Крыльях» с 2014 по 2016 год.
- Последним его клубом был «Антверпен».
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