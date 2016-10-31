Веркаутерена в «Крыльях Советов» может сменить Карпин

Франка Веркаутерена, который сегодня был отправлен в отставку с поста главного тренера самарской команды, могут сменить Валерий Карпин и Александр Бородюк.

Отмечается, что в клубе рассматривали кандидатуры этих специалистов еще до матча с «Оренбургом», поскольку руководство заранее прорабатывало варианты на случай расставания с бельгийцем.

Напомним, что по итогам 12-ти туров чемпионата России «Крылья Советов» занимают последнее место в турнирной таблице, имея в своем активе лишь семь очков.