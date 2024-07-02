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  • Руководитель сборной Бельгии объяснил, почему живет в России

Руководитель сборной Бельгии объяснил, почему живет в России

2 июля 2024, 08:12
5

Спортивный директор сборной Бельгии Франк Веркаутерен подтвердил, что живет в России.

– Как вы стали спортивным директором Бельгийской футбольной ассоциации?

– Я должен был думать о продолжении своей карьеры. Собирался тренировать, но не был готов работать где угодно. Вариантов, которые меня бы устроили, если честно, не возникало. И, когда появилось предложение стать спортивным директором федерации, сказал себе: «О, может, это хороший момент для такого поворота».

Тем более что речь шла о Бельгии. Хорошая сборная, хорошая федерация, хорошая работа, новый вызов. Тем более что я мог сочетать его с личной жизнью. Дело в том, что я по-прежнему живу в России, под Москвой.

– Расскажите поподробнее!

– Я был там три недели назад! В обычной жизни живу в Новогорске. В России у меня подруга, хоть мы официально и не женаты, но у нас общая дочка. После четырех сыновей это особое удовольствие. И после Евро я приеду в Россию и снова буду ловить кайф от семейной жизни и от своего русского ребенка!

– Федерацию не волнует, что вы много времени проводите в России?

– Вообще нет. И я с самого начала, когда возникло предложение работать спортивным директором, проговаривал это очень четко. И у меня нет намерений в этом плане что-то менять. Мне нужна была возможность, чтобы ездить туда-сюда, и я ее получил. Зимой встречаемся с семьей иногда в Турции или в Эмиратах, поскольку в это время года хотелось бы побольше солнца, ха-ха!

  • Веркаутерен в 2014-2016 годах тренировал «Крылья Советов».
  • С командой он выигрывал Первую лигу.
  • Бельгия накануне вылетела с Евро-2024.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат Европы Россия. Премьер-лига Бельгия Веркаутерен Франк
Комментарии (5)
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Garrincha58
1719897466
Молодец и уважуха!
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FanatSerj
1719902170
Да уже не новость что с таких ранее считавшихся идеальных стран для жизни и семьи Канада, США, Франция целыми семьями переезжают в Россию. Причины разные отмена религии, детское ЛГБТ образование пропаганда, дичь ошалелых зеленых, дороговизна ведения частного сельхоз хозяйства. Недавно нашумевший и раскрученная в медиа семья Фейнстра, но на деле таких иностранцев много без всякой раскрутки, например француз бывший глава "Nintendo Russia". Поэтому тут уже не удивляешься и Бельгийцам, конечно это очень сильно рвёт "задние места" "поуехавшим" уж больно сильно разрушает вырисованную в голове картину Мира.
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mutabor0992
1719906767
У него Бельгийский паспорт никто не отбирал,денег куры не клюют...Поживет,как надоест уедет.Тем более зимой ему солнца больше хочется...Сколько он проводит время в Турции и ОАЭ он не уточнил.
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