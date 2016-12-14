Ильин мог оказаться в «Крыльях Советов»

Форвард «Кубани» Владимир Ильин рассказал, что мог оказаться в Премьер-лиге, если бы принял прошедшим летом предложение от «Крыльев Советов».

«Летом были варианты с несколькими клубами Премьер-лиги. Одно предложение конкретное, другие расплывчатые. Какое конкретное? От «Крыльев Советов». Интерес исходил от руководства клуба. Но, как мне сказали, Веркаутерен видел мою игру и остался доволен увиденным.

Почему не ушел? Будучи игроком «Тосно», жил в одном номере с Эдиком Байчорой, который тут был, и он мне про «Кубань» всю плешь проел. Говорил, все здесь хорошо, плюс перед командой сразу поставили задачу возвращения в РФПЛ – вот я и склонился в пользу краснодарского варианта.

Сожалений нет, ничего страшного. Просто продолжаю работать. Это ведь не так, что не перешел сейчас и на РФПЛ поставил крест: если буду должным образом работать, то когда-нибудь там окажусь, с «Кубанью» либо без», – рассказал Ильин «Независимой спортивной газете».

После 24 туров первенства ФНЛ «Кубань» располагается на 14-м месте, имея на своем счету 28 очков.