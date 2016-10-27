Веркаутерен: «Крыльям Советов» не хватило желания победить в матче против «Локомотива»

Главный тренер «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен после поражения в матче 1/8 финала Кубка России против «Локомотива» (1:3) заявил, что его подопечным не хватило желания победить и агрессивности в данной встрече.

«Мы слишком сильно уважаем соперника. Но желания победить и агрессивности у нас было недостаточно. Мы часто бежали назад, а в защите играли далеко от нужных футболистов. Если такое происходит, то победить в матче нельзя. Думаю, в следующем матче в составе будут изменения», – сказал Веркаутерен в эфире телеканала «Наш Футбол».