Крылья Советов - Локомотив

Браво... ЛОКО ФАВОРИТ турнира!!!)))
|4 тур
|21 августа, воскресенье
|20:30
|Локомотив
|0:0
|Крылья Советов
|4 тур
|21 августа, воскресенье
|20:30
|Локомотив
|0:0
|Крылья Советов
|23 тур
|11 апреля, понедельник
|18:00
|Крылья Советов
|0:0
|Локомотив
|9 тур
|20 сентября, воскресенье
|19:30
|Локомотив
|2:0
|Крылья Советов
|
|22 февраля, воскресенье
|18:00
|Локомотив
|1:0
|Крылья Советов
|20 тур
|10 марта, понедельник
|16:30
|Локомотив
|2:1
|Крылья Советов
|12 тур
|5 октября, суббота
|16:00
|Крылья Советов
|2:2
|Локомотив
|16 тур
|19 ноября, понедельник
|17:45
|Крылья Советов
|0:1
|Локомотив
|2 тур
|28 июля, суббота
|19:00
|Локомотив
|2:0
|Крылья Советов
|19 тур
|7 августа, воскресенье
|20:00
|Локомотив
|0:0
|Крылья Советов
|4 тур
|9 апреля, суббота
|14:00
|Крылья Советов
|1:0
|Локомотив
|16 тур
|7 августа, суббота
|21:00
|Крылья Советов
|0:0
|Локомотив
|2 тур
|20 марта, суббота
|19:00
|Локомотив
|3:0
|Крылья Советов
|17 тур
|9 августа, воскресенье
|16:00
|Крылья Советов
|1:3
|Локомотив
|3 тур
|5 апреля, воскресенье
|14:00
|Локомотив
|2:1
|Крылья Советов
|17 тур
|9 августа, суббота
|15:00
|Крылья Советов
|2:0
|Локомотив
|3 тур
|30 марта, воскресенье
|19:00
|Локомотив
|2:0
|Крылья Советов
|29 тур
|3 ноября, суббота
|14:00
|Крылья Советов
|3:1
|Локомотив
|15 тур
|30 июня, суббота
|18:30
|Локомотив
|5:2
|Крылья Советов
|16 тур
|19 августа, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|1:2
|Локомотив
|1 тур
|19 марта, воскресенье
|00:00
|Локомотив
|0:1
|Крылья Советов
|20 тур
|22 июня, среда
|19:00
|Локомотив
|1:0
|Крылья Советов
|5 тур
|16 апреля, суббота
|16:00
|Крылья Советов
|0:0
|Локомотив
|16 тур
|10 июля, суббота
|00:00
|Локомотив
|1:0
|Крылья Советов
|13 тур
|22 мая, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|1:0
|Локомотив
|23 тур
|31 августа, воскресенье
|00:00
|Локомотив
|2:1
|Крылья Советов
|8 тур
|9 мая, пятница
|00:00
|Крылья Советов
|3:0
|Локомотив
|22 тур
|1 сентября, воскресенье
|00:00
|Локомотив
|2:0
|Крылья Советов
|11 тур
|8 мая, среда
|00:00
|Крылья Советов
|1:0
|Локомотив
|20 тур
|1 августа, среда
|00:00
|Крылья Советов
|1:1
|Локомотив
|6 тур
|18 апреля, среда
|00:00
|Локомотив
|1:2
|Крылья Советов
|16 тур
|8 июля, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|0:2
|Локомотив
|2 тур
|1 апреля, суббота
|00:00
|Локомотив
|2:0
|Крылья Советов
|22 тур
|29 августа, воскресенье
|00:00
|Локомотив
|2:0
|Крылья Советов
|8 тур
|22 мая, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|1:2
|Локомотив
|29 тур
|25 октября, воскресенье
|00:00
|Крылья Советов
|1:3
|Локомотив
|14 тур
|24 июня, среда
|00:00
|Локомотив
|1:0
|Крылья Советов
|34 тур
|9 ноября, воскресенье
|00:00
|Локомотив
|2:1
|Крылья Советов
|17 тур
|9 июля, среда
|00:00
|Крылья Советов
|1:0
|Локомотив
|21 тур
|7 августа, среда
|00:00
|Локомотив
|1:1
|Крылья Советов
|4 тур
|23 марта, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|1:0
|Локомотив
|29 тур
|21 октября, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|0:4
|Локомотив
|1 тур
|1 апреля, суббота
|00:00
|Локомотив
|2:1
|Крылья Советов
|29 тур
|30 октября, воскресенье
|00:00
|Крылья Советов
|1:1
|Локомотив
|4 тур
|29 марта, вторник
|00:00
|Локомотив
|2:1
|Крылья Советов
|35 тур
|7 ноября, воскресенье
|00:00
|Крылья Советов
|1:1
|Локомотив
|2 тур
|13 марта, суббота
|00:00
|Локомотив
|1:0
|Крылья Советов
В 14 году ротор Волгоград, дал на клык по пеналям локомотиву) так, что локо и с палычем не тот клуб, тем более после предательства юрича
у ЛОКО в кубке всегда было лучше , чем в чемпионате .
Ну можно тогда и за кубок бороться
Надеюсь что ЛОКО приходит в себя ! Давайте ребята давите
Крылья вперёд!!!
локо вперед!
Вперед, паровозы!
как бы зенит сегодня не обосрался с АНЖИ !
85 минута анжи-зенит 4-0....может и правда вам лучше в ФНЛ поиграть годок другой))))))