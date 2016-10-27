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Крылья Советов - Локомотив
Крылья Советов - Локомотив: обзор матча 27 октября 2016
Крылья Советов
27.10.2016, четверг, 18:00
Россия. Кубок, 1/8 финала
1 : 3
Завершен
Локомотив
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Крылья Советов - Локомотив
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Матчи команд
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0 : 1
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Локомотив
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01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Стадион:
Металлург
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