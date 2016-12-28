Корниленко: «Давно знаком со Скрипченко, но субординацию соблюдаю»

Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Корниленко вспомнил смену главного тренера в команде, которая привела к подъему не только настроения в команде, но и к положительным результатам

«Настроение было плохим. Из-за результатов. Пошли хорошие результаты – настроение улучшилось. Считаю, что мы очень мощно провели конец сезона и в каждой игре смотрелись хорошо. Даже в проигранном матче с «Зенитом» мы шли вперед, комбинировали, создавали.

Вадиму Скрипченко удалось заметно «встряхнуть» команду. Мы находились в тяжелой ситуации. Как мог, старался всячески помочь новому тренеру. Мы давно знакомы с Вадимом Скрипченко, даже играли друг против друга. Он прилетел в Самару ночью, и мы часа полтора общались с ним о делах в команде, что нужно перестраивать. Но субординацию соблюдаю, не расслабляюсь. Он – тренер, я – игрок. Моя задача – доказывать на поле.

После победы над «Спартаком» со счетом 4:0 было просто удовлетворение от хорошо проделанной работы. От того, что мы можем, что у команды есть потенциал. Та победа добавила нам всем позитива. И, наверное, удивила многих. После такого-то старта», – считает Корниленко.

Напомним, Вадим Скрипченко сменил на посту главного тренера «Крыльев» Франка Веркаутерена. После 17 туров самарский клуб идет на 12 месте в турнирной таблице Премьер-лиги, имея на своем счету 15 очков.