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    Экс-тренер «Крыльев» стал спортивным директором сборной Бельгии

    Бельгийская футбольная ассоциация назначила нового спортивного директора. Им стал бывший главный тренер «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен.

    Срок контракта не разглашается.

    Сегодня же главным тренером сборной Бельгии стал Доменико Тедеско.

    • До возвращения в Бельгию Веркаутерен жил в Подмосковье.
    • Тренер был в «Крыльях» в 2014-2016 годах, выводил команду в РПЛ.
    • Веркаутерен-тренер трижды выигрывал чемпионат Бельгии.

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    Источник: RBFA

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100363

      zigbert 12 минут назад

      Неожиданное назначение. Но лишь результаты сборной подтвердят правильность такого выбора.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5771

      AtticusFinch 45 минут назад

      БЕДНАЯ ТЕПЕРЬ БЕЛЬГИЯ)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14185

      Skull_Boy 1 час назад

      Что-то мне подсказывает, что про Бельгию с его "золотым составом" можно теперь забыть лет так на 5 или более

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