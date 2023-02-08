Экс-тренер «Крыльев» стал спортивным директором сборной Бельгии

Неожиданное назначение. Но лишь результаты сборной подтвердят правильность такого выбора.
Бельгийская футбольная ассоциация назначила нового спортивного директора. Им стал бывший главный тренер «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен.
Срок контракта не разглашается.
Сегодня же главным тренером сборной Бельгии стал Доменико Тедеско.
- До возвращения в Бельгию Веркаутерен жил в Подмосковье.
- Тренер был в «Крыльях» в 2014-2016 годах, выводил команду в РПЛ.
- Веркаутерен-тренер трижды выигрывал чемпионат Бельгии.
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