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  • Клопп возглавил «Ливерпуль». Дзагоев сможет сыграть с Молдавией. Дайджест событий дня

Клопп возглавил «Ливерпуль». Дзагоев сможет сыграть с Молдавией. Дайджест событий дня

<p><em>Гвардиола со следующего сезона будет тренером «Манчестер Сити», а стадионы, которые примут ЧМ-2018, получили официальные имена. «Бомбардир» представляет традиционный дайджест событий дня.</em></p> <p><strong><span style="color:#FF8C00">Официально: Клопп - главный тренер «Ливерпуля»</span></strong></p> <p><a href="https:///teams/liv" target="_blank">"Ливерпуль"</a> объявил о подписании контракта с немецким специалистом <a href="https:///coaches/420" target="_blank"><strong><strong>Юргеном Клоппом</strong></strong></a>, который сменит на тренерском мостике команды Брендана Роджерса.</p> <p>О подробностях соглашения между сторонами будет объявлено завтра на специальной пресс-конференции. Ранее СМИ сообщали, что Клопп подпишет контракт на три года и возьмет себе в помощники Желько Бувача и Петера Кравеца, с которыми он работал в дортмундской "Боруссии".</p> <p><a href="https:///articles/444543" target="_blank"><strong>Юрген Клопп в «Ливерпуле»: провал или победа?</strong></a></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Гвардиола согласился возглавить «Манчестер Сити»</strong></span></p> <p>Главный тренер<a href="https:///teams/bav" target="_blank"> "Баварии"</a>  <strong><a href="https:///coaches/435" target="_blank">Хосеп Гвардиола</a></strong> дал предварительное согласие возглавить "<a href="https:///teams/mct" target="_blank">Манчестер Сити</a>" по окончании сезона, несмотря на предложение немецкого гранда продлить контракт.</p> <p>Пока стороны никаких документов не подписывали, но специалист в разговоре со своим другом Чики Бегиристайном<strong>,</strong> занимающим должность спортивного директора "Сити", признался, что ему было бы интересно поработать в английском клубе.</p> <p>Напомним, контракт Гвардиолы с "Баварией" рассчитан как раз до окончания нынешнего сезона.</p> <p><a href="https:///articles/444765" target="_blank"><strong>Гвардиола - в «Манчестер Сити», Роджерс - в сборной Англии и еще 5 главных тренерских слухов осени</strong></a></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>В «Мордовии» 3 месяца не платят зарплату</strong></span></p> <p>Главный тренер <a href="https:///teams/mor" target="_blank">"Мордовии</a>" <strong><a href="https:///coaches/512" target="_blank">Андрей Гордеев</a></strong> в интервью изданию "Столица С" рассказал, что команда испытывает финансовые сложности, которые не могут не сказываются на результатах.</p> <p>«Определенные сложности есть. Задержки по зарплате составляют три месяца. Это приличный срок. Надеемся, что ситуация вскоре изменится. Ведь, когда команда выступает на таком высоком уровне, важно, чтобы все вопросы решались своевременно»</p> <p>Полный текст заявления тренера об этой проблеме читайте по <a href="https:///news/444714" target="_blank"><strong>ссылке</strong></a></p> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1444331174_20110612_zaf_v01_050.jpg" style="height:479px; width:720px" /></strong></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Зидан, Клюйверт и Баллак собираются сыграть на Кубке мира-2017</strong></span></p> <p><a href="https:///coaches/2306" target="_blank">Зинедин Зидан</a>, <a href="https:///coaches/2500" target="_blank">Патрик Клюйверт,</a> <a href="https:///player/4477" target="_blank">Михаэль Баллак</a> и другие известные футболисты собираются выступить в 2017 году на чемпионате мира среди футболистов 35-45 лет, который пройдет в Мексике. Среди стран-участниц турнира будут Бразилия, Германия, Голландия, Италия, Франция, Англия, США, Япония и ЮАР.</p> <p>Часть вырученных средств от проведения соревнований пойдет на благотворительность.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Стадионы ЧМ-2018 получили официальные названия</strong></span></p> <p>Оргкомитет "Россия-2018" утвердил совместно с ФИФА названия стадионов, которых будут проходить матчи чемпионата мира.</p> <p>Стадионы получили следующие официальные названия:</p> <p><strong>"Стадион Фишт</strong>" – Сочи</p> <p><strong>"Стадион Лужники"</strong>,<strong> "Стадион Спартак"</strong> – Москва</p> <p><strong>"Казань Арена"</strong> – Казань</p> <p><a href="https:///news/444727" target="_blank"><strong>Здесь</strong></a> можно увидеть полный список названий стадионов</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Дзагоев сможет сыграть с Молдавией и Черногорией</strong></span></p> <p>Хавбек сборной России <a href="https:///player/7263" target="_blank"><strong>Алан Дзагоев</strong></a> сможет выйти на поле в <a href="https:///teams/mol" target="_blank">матче против Молдавии</a>, который состоится 9 октября на стадионе "Зимбру" в Кишиневе. Об этом сообщают представители ЦСКА в медицинском штабе национальной команды.</p> <p>Кроме того, Дзагоев сможет сыграть и против Черногории, которую россияне примут 12 октября на "Открытие Арене" в Москве.</p> <p><a href="https:///articles/444737" target="_blank"><strong>Андрей Мовсесьян: «Матч с Молдавией - ключевой для сборной России»</strong></a></p> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1444336718_2291116_w1.jpg" style="height:405px; width:720px" /></strong></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Отбор к Евро-2016 вышел на финишную прямую</strong></span></p> <p>Сегодня началась последняя игровая сессия отборочных матчей к чемпионату Европы, который пройдет на следующих год во Франции.</p> <p>В главном матче дня Португалию обыграла Данию (<strong><a href="https:///online/66564" target="_blank">1:0</a></strong>). А вот сборная Германии с таким же счетом сенсационно проиграла ирландцам (<strong><a href="https:///online/66329" target="_blank">0:1</a></strong>).</p> <p><a href="https:///otboreuro/news"><strong>Остальные результаты дня</strong></a></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Федерация футбола Италии предлагает Конте продлить контракт</strong></span></p> <p>Президент Федерации футбола Италии Карло Тавеккио заявил, что готов продолжить сотрудничество с главным тренером сборной <strong> <a href="https:///coaches/919" target="_blank">Антонио Конте</a></strong>  после Евро-2016.</p> <p>"Мы готовы продлить контракт с Конте на два года. Очевидно, что все зависит от его желания и условий, которые будут созданы во время Евро-2016, где мы надеемся победить", – сказал Тавеккио.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Кобелев: «На аренду Кокорина в «Арсенал» мы наложили вето»</strong></span></p> <p>Главный тренер столичного "Динамо" <a href="https:///coaches/39" target="_blank"><strong>Андрей Кобелев</strong></a> рассказал о причинах отказа в переходе <a href="https:///player/7506" target="_blank"><strong>Александра Кокорина</strong></a> в лондонский "Арсенал".</p> <p>"Предметные разговоры по Кокорину были, но не сложилось. На аренду мы наложили вето. Считаю, что Саша заслуживает большего, нежели аренда", - сказал Кобелев.</p>

Отборочные матчи к ЧЕ-2016 Европа Манчестер Сити Динамо Арсенал Португалия Дзагоев Алан Кокорин Александр Кобелев Андрей Клопп Юрген Гвардиола Хосеп Гордеев Андрей Конте Антонио Зидан Зинедин Клюйверт Патрик
Комментарии (3)
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Yellow 91
1444357936
Заебали этими нашими суперзвездами! Сколько можно тереть этого дзагоева и кокорина, 2 бревна, один деревяннее другого! Буратины!
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in-9
1444387950
ого в следущем сезоне будет битва тренеров моур, клопп, пеп и венгер
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СПАРТАК М БОРУССИЯ Д
1444544366
ЮРГЕН КЛОПП УДАЧИ ТЕБЕ
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