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Патрик Клюйверт
Главные новости
Сборная России поучаствует в международном турнире, «ПСЖ» сомневается в Месси, игрок «Спартака» выбыл до конца сезона и другие новости
01:03
Топ-10 самых популярных футболистов по запросам в Google за 2023 год
1
00:57
Примера. «Атлетико» победил «Жирону» (1:0) благодаря голу на 94-й минуте
00:30
«Мне стыдно, наша репутация поставлена на карту»: глава Ла Лиги Тебас – о судейском скандале «Барселоны»
3
00:18
Два топ-клуба РПЛ пытались зимой арендовать Сутормина у «Зенита»
1
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Все новости
00:47
Серия А. «Милан» сыграл вничью с «Салернитаной» (1:1) и остался на 4-м месте
13 марта
23:53
«Манчестер Сити» нашел замену для Канселу в «Челси»
23:50
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23:44
«Опять пенальти из воздуха»: Мостовой раскритиковал судейство в матче «Ростов» – «Пари НН»
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23:35
Форвард «Ланса» сделал самый быстрый хет-трик за последние 50 сезонов Лиги 1
23:29
Зобнин рассказал, почему «Спартак» пропустил 2 гола в 3 матчах подряд
3
23:19
«Милан» играет в Серии А без итальянцев в старте впервые в 3-очковую эпоху
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23:08
Дзюба не полетел на матч с «Акроном» по двум причинам
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22:57
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Джорджина выложила новые фото со смелым декольте
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ЦСКА продлил контракт с 17-летним воспитанником – неделю назад он дебютировал за главную команду
22:39
В «Реале» определились с преемником для Анчелотти
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22:31
Стали известны сроки восстановления Барриоса и Сергеева
22:25
Флик объяснил, почему не будет вызывать Мюллера в сборную Германии
22:10
Еще два клуба РПЛ обратились в ЭСК РФС
21:55
Экс-судья Итурральде заявил о давлении со стороны президента «Реала» Переса в 2010 году
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21:44
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Украинская порноактриса оценила внешность Мудрика: ей не понравилась одна деталь
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21:30
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21:23
Экс-защитник сборной России Новосельцев в стихах объявил о завершении карьеры
21:14
Эдена Азара удивило назначение Тедеско в сборную Бельгии
20:59
«Спартак» обратился в ЭСК РФС по поводу судейства в матче с «Факелом» (3:2)
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20:49
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«Бавария» будет сотрудничать с клубом МЛС в развитии молодых талантов
20:31
«Тоттенхэм» хочет купить лучшего вратаря ЧМ-2022
20:20
Агент Селюк: «Может Дзюбе не 34 года, а уже 50?»
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20:00
Хави отреагировал на акцию фанатов «Атлетика» – они скандировали «В Сегунду!»
19:50
«Лучше сыграть со сборной Медиалиги»: Радимов доволен не всеми соперниками России по новому турниру
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19:42
Основной игрок «ПСЖ» за 2 дня до матча с «Баварией» отдыхал в клубе до 6 утра
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Патрик Клюйверт
Тренер
Имя
Патрик
Фамилия
Клюйверт
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
1 июля 1976
Новости
Статьи
Посты
8 октября 2022
10:27
Джастин Клюйверт впервые забил за «Валенсию» – через 6059 дней после дебютного гола своего отца за этот клуб
12 октября 2021
08:56
Депай побил рекорд Клюйверта по голам за сборную Голландии за календарный год
8 сентября 2021
11:33
Фото
Депай повторил рекорд Клюйверта по голам за сборную Нидерландов в течение календарного года
2
15 мая 2021
08:27
Хиддинк переболел коронавирусом. Он пропустит июньские матчи сборной Кюрасао
19 июля 2020
12:34
Mundo Deportivo: игроки «Барселоны» одобрили возможное назначение Клюйверта на пост главного тренера
4
28 ноября 2019
06:58
Промес стал вторым голландским игроком в истории «Аякса», забившим минимум 4 гола в одном сезоне ЛЧ
2
4 октября 2019
23:58
Football Espana: Вальдес покинет пост тренера «Барселоны» U19 из-за конфликта с Клюйвертом
1
27 октября 2018
06:54
Патрик Клюйверт: «Мечтаю, чтобы сын Джастин выступал за «Барселону»
5
4 августа 2018
17:43
Зеедорф возглавил сборную Камеруна. Ему будет помогать Клюйверт
3
13 сентября 2017
11:16
Мбаппе повторил рекорд Клюйверта по голам в Лиге чемпионов
26 июля 2017
20:12
Фото
Девятилетний сын Клюйверта подписал контракт с Nike
1
14 июня 2017
15:30
Клюйверт отказался возглавить тульский «Арсенал»
39
10 июня 2017
06:27
Клюйверт покинул пост спортивного директора «ПСЖ»
2
4 мая 2017
08:04
Бывший спортдиректор «Порту» перейдет на работу в «ПСЖ»
6 апреля 2017
13:53
«ПСЖ» не намерен приглашать Венгера
25 марта 2017
16:42
Преступники шантажируют Клюйверта из-за долгов по ставкам
9 марта 2017
23:09
Клюйверт заявил, что Верратти не покинет «ПСЖ» в этом году
15 февраля 2017
07:16
Клюйверт: «Месси? Любой команде нужен такой игрок»
4
21 января 2017
16:25
«ПСЖ» летом намерен приобрести Алли и Лаллану
18 декабря 2016
14:18
Ван Гаал, Капелло или Манчини могут сменить Эмери в «ПСЖ»
2
29 ноября 2016
06:38
Отец Месси провел встречу со спортивным директором «ПСЖ» Клюйвертом
5
14 июля 2016
21:18
Клюйверт стал спортивным директором «ПСЖ»
17 марта 2016
20:00
Клюйверт: «У меня руки чешутся поработать с хорошим клубом. Я бы хотел возглавить «Барселону»
5
24 февраля 2016
08:32
Клюйверта официально назначили наставником сборной Кюрасао
1
18 ноября 2015
08:36
Клюйверт: «Я хотел бы стать наставником «Барселоны», это лучший клуб в мире»
8 октября 2015
09:36
Зидан, Клюйверт и Баллак собираются сыграть на Кубке мира-2017
6
14.06.2017 20:55
«Зенит» подписал полузащитника «Ахмата» вместо Брозовича. Клюйверт не возглавит «Арсенал». Дайджест событий дня
Аршавин может вернуться в «Зенит». В «Локомотив» перешел голкипер-рекордсмен. Слуцкий обратился к фанатам «Халла» на английском языке. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.
10
31.10.2015 13:15
Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
Перед Днем всех Святых «Бомбардир» проверяет, умеют ли звезды мирового футбола маскироваться.
10
08.10.2015 23:50
Клопп возглавил «Ливерпуль». Дзагоев сможет сыграть с Молдавией. Дайджест событий дня
Гвардиола со следующего сезона будет тренером «Манчестер Сити», а стадионы, которые примут ЧМ-2018, получили официальные имена. «Бомбардир» представляет традиционный дайджест событий дня.
3
30.06.2016 11:49
Видео: Вилья, ван Бастен и еще пять авторов хет-триков в истории Евро
Блог «Футбол в стиле Ретро» показывает все случаи, когда один футболист забивал три мяча в одном матче финальной стадии чемпионатов Европы.
18.06.2016 15:00
Платини, Роналду и еще шесть лучших бомбардиров в истории чемпионатов Европы
Все, что нужно знать о бомбардирах Евро. Самая подробная статистическая выкладка от блога «Футбол в стиле Ретро».
23.03.2016 15:00
Пять голландцев, по которым мы скучаем
Участник Блог-лиги «Футбол в стиле Ретро» продолжает «сериал» о футболистах прошлых лет.
4
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