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Патрик Клюйверт
Патрик Клюйверт
Нидерланды
1 июля 1976 (50)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Сборная Индонезии уволила легенду Нидерландов
2025.10.16 10:03
Патрик Клюйверт возвращается к тренерской работе: известна его новая команда
2025.01.06 17:05
1
Джастин Клюйверт впервые забил за «Валенсию» – через 6059 дней после дебютного гола своего отца за этот клуб
2022.10.08 10:27
Депай побил рекорд Клюйверта по голам за сборную Голландии за календарный год
2021.10.12 08:56
Фото
Депай повторил рекорд Клюйверта по голам за сборную Нидерландов в течение календарного года
2021.09.08 11:33
2
Хиддинк переболел коронавирусом. Он пропустит июньские матчи сборной Кюрасао
2021.05.15 08:27
Mundo Deportivo: игроки «Барселоны» одобрили возможное назначение Клюйверта на пост главного тренера
2020.07.19 12:34
4
Промес стал вторым голландским игроком в истории «Аякса», забившим минимум 4 гола в одном сезоне ЛЧ
2019.11.28 06:58
2
Football Espana: Вальдес покинет пост тренера «Барселоны» U19 из-за конфликта с Клюйвертом
2019.10.04 23:58
1
Патрик Клюйверт: «Мечтаю, чтобы сын Джастин выступал за «Барселону»
2018.10.27 06:54
5
Зеедорф возглавил сборную Камеруна. Ему будет помогать Клюйверт
2018.08.04 17:43
3
Мбаппе повторил рекорд Клюйверта по голам в Лиге чемпионов
2017.09.13 11:16
Фото
Девятилетний сын Клюйверта подписал контракт с Nike
2017.07.26 20:12
1
Клюйверт отказался возглавить тульский «Арсенал»
2017.06.14 15:30
38
Клюйверт покинул пост спортивного директора «ПСЖ»
2017.06.10 06:27
2
Бывший спортдиректор «Порту» перейдет на работу в «ПСЖ»
2017.05.04 08:04
«ПСЖ» не намерен приглашать Венгера
2017.04.06 13:53
Преступники шантажируют Клюйверта из-за долгов по ставкам
2017.03.25 16:42
Клюйверт заявил, что Верратти не покинет «ПСЖ» в этом году
2017.03.09 23:09
Клюйверт: «Месси? Любой команде нужен такой игрок»
2017.02.15 07:16
4
«ПСЖ» летом намерен приобрести Алли и Лаллану
2017.01.21 16:25
Ван Гаал, Капелло или Манчини могут сменить Эмери в «ПСЖ»
2016.12.18 14:18
2
Отец Месси провел встречу со спортивным директором «ПСЖ» Клюйвертом
2016.11.29 06:38
5
Клюйверт стал спортивным директором «ПСЖ»
2016.07.14 21:18
Клюйверт: «У меня руки чешутся поработать с хорошим клубом. Я бы хотел возглавить «Барселону»
2016.03.17 20:00
5
Клюйверта официально назначили наставником сборной Кюрасао
2016.02.24 08:32
1
Клюйверт: «Я хотел бы стать наставником «Барселоны», это лучший клуб в мире»
2015.11.18 08:36
Зидан, Клюйверт и Баллак собираются сыграть на Кубке мира-2017
2015.10.08 09:36
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