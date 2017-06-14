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Клюйверт отказался возглавить тульский «Арсенал»

14 июня 2017, 15:30
38

Тульский «Арсенал» рассматривал Патрика Клюйверта на пост главного тренера. Однако голландец ответил отказом. 40-летний специалист недавно покинул «ПСЖ», где работал спортивным директором клуба. Как сообщается, у Клюйверта есть несколько вариантов продолжения карьеры, но вариант с Россией он рассматривать не собирается.

Ранее не исключалось, что голландец вернется в систему «Аякса», в которой ранее тренировал молодежную команду.

Источник: Telegraaf.nl
Россия. Премьер-лига Арсенал Клюйверт Патрик
Комментарии (38)
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Томь вперёд
1497444109
Межсезонье от Бомбардира в разгаре!!! Авторы, ну хорош уже, закормили народ уткой!
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oyabun
1497444448
Да что ж такое !!? Карпин отказался, Клюйверт зараза тоже.. Попробуйте еще к Гвардиоле обратиться или к Аллегри, например. Вдруг попутают с Лондонским и согласятся на работу в Великом Арсенале ))
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ALeX-161-rus
1497444517
Может Зидан согласится?
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hevbn 28
1497444668
С какого перепуга кто то решил, что Патрик после работы в Париже может поехать в Тулу. Почему Тула не сделала предложение Луису Энрике он тоже не давно освободился или в Туле считают , что он не их уровень (просто смешно).
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Asbjorn
1497445122
смеетесь что ли?кого он там тренировать будет?ЧУДОМ ОСТАЛИСЬ В ЛИГЕ
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пряник929
1497445568
хахаха... от смеха чуть лицо не перекосило... уж возвращайте Кирьякова, может и попрет потихоньку
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МАКАРШВЕД
1497448472
Позвали бы Арсена Венгера, ему только город сменить, команда по названию таже!!!
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Atom2020
1497450968
Просто интересно, кому такие светлые мысли в голову приходят приглашать в "элитную" деревенскую команду "элитного" забугорного тренера с "кучей регалий" ... как это все вообще происходит? - Халоу, Патрик ... Вы бы хотели тренировать Арсенал? - yes of course ... - тульский ... - where is it? - ну Тула ... Россия ... пряники, самовары, водка ... - шта? ... в смысле ... what? ... не звоните сюда больше, хулиганы!!! ...
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Gullit 76
1497453169
Так Клюйверт узнал что есть такой город Тула.
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mihail200606
1497464076
начнем с того, что кто додумался его пригласить?)))
человек даже ох...ел наверное и причем сильно, когда его позвали непонятно куда...
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