Клюйверт отказался возглавить тульский «Арсенал»

Тульский «Арсенал» рассматривал Патрика Клюйверта на пост главного тренера. Однако голландец ответил отказом. 40-летний специалист недавно покинул «ПСЖ», где работал спортивным директором клуба. Как сообщается, у Клюйверта есть несколько вариантов продолжения карьеры, но вариант с Россией он рассматривать не собирается.

Ранее не исключалось, что голландец вернется в систему «Аякса», в которой ранее тренировал молодежную команду.