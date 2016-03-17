Клюйверт: «У меня руки чешутся поработать с хорошим клубом. Я бы хотел возглавить «Барселону»

Бывший нападающий «Барселоны» Патрик Клюйверт рассказал о своих тренерских амбициях. Сейчас голландец возглавляет сборную Кюрасао.

«У меня очень большие амбиции. Я хочу поработать в хорошем клубе, где у меня была бы возможность продемонстрировать свои способности.

Ожидание расстраивает, потому что у меня уже руки чешутся поработать в хорошем клубе. Я думаю, что могу довольно хорошо работать с игроками, делать их лучше и приносить пользу клубу, который я возглавлю в будущем.

Конечно, я бы хотел быть тренером «Барселоны». До этого еще далеко, но никогда не говори «никогда». Моя цель – возглавить большой европейский клуб, и я надеюсь, что через пять лет я буду работать с такой командой», – сказал Клюйверт.