Зеедорф возглавил сборную Камеруна. Ему будет помогать Клюйверт

Министерство спорта Камеруна объявило о назначении Кларенса Зеедорфа на пост главного тренера национальной сборной.
Помощником 42-летнего специалиста будет его бывший партнер по сборной Голландии Патрик Клюйверт.
На этот пост был еще один претендент – Свен-Горан Эрикссон. Однако требования шведа по зарплате посчитали слишком высокими.
Последним местом работы Зеедорфа был «Депортиво». Под руководством голландца клуб из Ла-Коруньи вылетел из Примеры.
Камерун не попал в финальную часть чемпионата мира-2018.
Источник: Бомбардир.ру