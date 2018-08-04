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  • Зеедорф возглавил сборную Камеруна. Ему будет помогать Клюйверт

Зеедорф возглавил сборную Камеруна. Ему будет помогать Клюйверт

4 августа 2018, 17:43
3

Министерство спорта Камеруна объявило о назначении Кларенса Зеедорфа на пост главного тренера национальной сборной.

Помощником 42-летнего специалиста будет его бывший партнер по сборной Голландии Патрик Клюйверт.

На этот пост был еще один претендент – Свен-Горан Эрикссон. Однако требования шведа по зарплате посчитали слишком высокими.

Последним местом работы Зеедорфа был «Депортиво». Под руководством голландца клуб из Ла-Коруньи вылетел из Примеры.

Камерун не попал в финальную часть чемпионата мира-2018.

Источник: Бомбардир.ру
Африка Камерун Зеедорф Кларенс Клюйверт Патрик
Комментарии (3)
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OfaZavr
1533396483
интересный тренерский тандем получается, интересно будет понаблюдать за из работай)
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zigbert
1533408231
Ты был великим футболистом. Удачи тебе Кларенс.
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1533417902
Весёленький будет Камерун.
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