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    Зеедорф возглавил сборную Камеруна. Ему будет помогать Клюйверт

    Министерство спорта Камеруна объявило о назначении Кларенса Зеедорфа на пост главного тренера национальной сборной.

    Помощником 42-летнего специалиста будет его бывший партнер по сборной Голландии Патрик Клюйверт.

    На этот пост был еще один претендент – Свен-Горан Эрикссон. Однако требования шведа по зарплате посчитали слишком высокими.

    Последним местом работы Зеедорфа был «Депортиво». Под руководством голландца клуб из Ла-Коруньи вылетел из Примеры.

    Камерун не попал в финальную часть чемпионата мира-2018.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.08.2018 17:43
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 5 августа 2018, 00:25

      Весёленький будет Камерун.

      0
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 4 августа 2018, 21:43

      Ты был великим футболистом. Удачи тебе Кларенс.

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 4 августа 2018, 18:28

      интересный тренерский тандем получается, интересно будет понаблюдать за из работай)

      4
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