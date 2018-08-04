Зеедорф возглавил сборную Камеруна. Ему будет помогать Клюйверт

Министерство спорта Камеруна объявило о назначении Кларенса Зеедорфа на пост главного тренера национальной сборной.

Помощником 42-летнего специалиста будет его бывший партнер по сборной Голландии Патрик Клюйверт.

На этот пост был еще один претендент – Свен-Горан Эрикссон. Однако требования шведа по зарплате посчитали слишком высокими.

Последним местом работы Зеедорфа был «Депортиво». Под руководством голландца клуб из Ла-Коруньи вылетел из Примеры.

Камерун не попал в финальную часть чемпионата мира-2018.