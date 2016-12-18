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Ван Гаал, Капелло или Манчини могут сменить Эмери в «ПСЖ»

18 декабря 2016, 14:18
2

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери может быть отправлен в отставку. По информации Telefoot, руководство французского клуба в ближайшее время оценит итоги работы испанского специалиста.

Сообщается, что в случае увольнения Эмери команду может возглавить Луи ван Гаал. Кандидатуру голландца предложил спортивный директор парижан Патрик Клюйверт.

В шорт-листе на пост главного тренера также находятся Роберто Манчини и Фабио Капелло.

Напомним, что после 18 туров чемпионата Франции «ПСЖ» занимает третью строчку в турнирной таблице, отставая от «Ниццы» на четыре очка.

Источник: Бомбардир.ру
Франция. Лига 1 ПСЖ Манчини Роберто Эмери Унаи Капелло Фабио ван Гаал Луи Клюйверт Патрик
Комментарии (2)
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Flydis
1482060057
Бред...отставание от лидера всего на 4 очка, а они уже думаю менять Эмери.
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Freyk
1482060523
Ван Гаал? Более бездарных кандидатов у них не нашлось?
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