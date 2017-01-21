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    «ПСЖ» летом намерен приобрести Алли и Лаллану

    Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли и хавбек «Ливерпуля» Адам Лаллана во время летнего трансферного окна могут стать игроками «ПСЖ». Интерес к футболистам подтвердил спортивный директор красно-синих Патрик Клюйверт.

    Как сообщает источник, парижский клуб намерен значительно изменить состав команды, поэтому готов тратиться на дорогостоящие приобретения. В частности, скауты обратили внимание на чемпионат Англии.

    По данным Transfermarkt, стоимость Алли составляет 20 миллионов евро, Лалланы – 19. В нынешнем сезоне оба футболиста провели в АПЛ 20 матчей, однако игрок «Тоттенхэма» забил 10 голов и сделал две результативные передачи, тогда как на счету футболиста «Ливерпуля» – семь забитых мячей и шесть голевых пасов.

    Источник: Goal.com

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    21.01.2017 16:25
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